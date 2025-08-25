Понеділок, 25 Серпня, 2025
Лондон оголосив про продовження тренувань для ЗСУ до кінця 2026 року

Денис Молотов
Велика Британія офіційно підтвердила продовження програми Interflex, спрямованої на навчання українських військових, яка триває з 2022 року. Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило 24 серпня, що підготовка триватиме щонайменше до кінця 2026 року, інформує Bloomberg.

Interflex включає інтенсивні курси бойової та лідерської підготовки для українських військовослужбовців, більшість із яких раніше не мали достатнього військового досвіду. За два роки роботи програми у Великій Британії вже навчалися понад 50 тисяч українських новобранців. Військові отримують базові знання з тактики, навичок ведення бою в міських умовах, надання медичної допомоги та координації підрозділів на полі бою.

Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі наголосив, що підготовка українських військових має стратегічне значення не лише для України, а й для всієї Європи.

📢 «Ми продовжуватимемо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати завтра. Перед обличчям триваючих російських атак ми повинні поставити Збройні сили України в найсильнішу можливу позицію. І оскільки прагнення до миру продовжується, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором, щоб забезпечити цей майбутній мир», – підкреслив міністр.

Програму реалізують не лише британські інструктори. У ній беруть участь представники збройних сил ще дев’яти країн: Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Такий багатонаціональний формат робить підготовку максимально різнобічною та дозволяє застосовувати найкращі практики армій держав НАТО і партнерів.

Особливу увагу приділяють бойовій медицині. За даними британського оборонного відомства, лише цього року підготовку у межах програми пройшли понад 500 українських військових медиків. Вони вже працюють безпосередньо на передовій.

Раніше Джон Гілі під час візиту до Києва заявив, що Лондон «відкрив двері» для  відправлення британських військових інструкторів в Україну. Це рішення розглядається як наступний крок для розширення масштабу допомоги та пришвидшення навчання солдатів ЗСУ.

В умовах війни з росією, коли Збройні сили України потребують постійного поповнення та посилення, програма стала однією з ключових складових міжнародної допомоги.

☝️ Також нагадаємо, що 17 червня на сайті уряду Великої Британії з’явилося повідомлення про введення нового пакета санкцій проти росії.

