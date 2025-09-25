Зеленський і Лула да Сілва обговорили міжнародний тиск на росію

Шостий президент України Володимир Зеленський у середу, 24 вересня, провів у Нью-Йорку зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Головною темою перемовин стало питання, як міжнародна дипломатія може допомогти досягти реального миру для України. Про це повідомила пресслужба глави держави.

Президент України наголосив, що прагнення завершити війну та досягти миру для українського народу є для нього пріоритетом:

📢 «Україна хоче досягти миру більше за будь-кого у світі», — підкреслив Володимир Зеленський.

Він окремо зазначив, що готовий до діалогу з російською стороною безпосередньо на рівні лідерів. Водночас росія не демонструє подібної відкритості до переговорів. За словами глави держави, для того, щоб зрушити процес із місця, потрібен посилений тиск міжнародної спільноти. Саме така позиція, на думку Зеленського, здатна відкрити реальний шлях до діалогу.

Президент Бразилії Лула да Сілва, у свою чергу, під час зустрічі підтвердив, що його країна готова відігравати роль у просуванні мирних ініціатив. Він повідомив про власні контакти з російським керівництвом та іншими світовими лідерами у контексті зусиль із припинення війни. Лула підкреслив, що Бразилія зацікавлена у стабільності та готова сприяти пошуку компромісних рішень.

У ході розмови український президент також ознайомив співрозмовника з реальною ситуацією на фронті. Він пояснив, що російська сторона активно використовує інформаційні маніпуляції, намагаючись створити картину військових успіхів, яких насправді не досягла. Зеленський підкреслив, що важливо доносити до світу правдиву інформацію про події в Україні, аби міжнародна підтримка залишалася стійкою.

Окремим пунктом зустрічі стало запрошення Лули да Сілви відвідати Україну з офіційним візитом. Такий крок, на думку Зеленського, посилив би українсько-бразильський діалог і надав би нового імпульсу співпраці у питаннях глобальної безпеки.

