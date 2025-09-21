Неділя, 21 Вересня, 2025
ВЛАДА

Зеленський ввів три нові пакети санкцій проти рф та її союзників

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив про застосування трьох нових пакетів санкцій України. Вони спрямовані проти пропагандистів, осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях, та проти тих, хто дестабілізує ситуацію в Молдові на користь москви. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні у суботу, 20 вересня.

📢 «Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах москви.

Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови», – пояснив Зеленський.

☝️ На момент звернення відповідні укази ще не були оприлюднені на сайті президента.

Україна вже неодноразово узгоджувала власні санкції з міжнародними партнерами. Раніше Київ синхронізував обмеження з Великою Британією, запровадивши санкції проти тих, хто підтримує військово-промисловий комплекс, “тіньовий” флот та енергетичний сектор росії.

У липні також відбулося узгодження кількох українських санкційних пакетів з Європейським Союзом. Тоді санкції стосувалися осіб, причетних до порушень прав людини в Білорусі та Ірані. А також тих, хто надає військову підтримку росії у війні проти України.

👉 Також нагадаємо, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про нові санкції ЄС, які стануть уже 19 пакетом обмежень проти росії.

