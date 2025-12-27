Зеленський допустив візит Трампа в Україну заради мирної угоди

Президент США Дональд Трамп може приїхати в Україну для підтримки мирної угоди щодо завершення війни. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios.

За словами шостого глави держави, українська влада продовжує активні контакти з представниками чинної адміністрації США щодо мирного врегулювання війни росії проти України. Зокрема, йдеться про спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера.

📄 Нові ідеї та підготовка документів

Зеленський зазначив, що під час зустрічей основна увага приділяється новим ідеям щодо форматів, графіків і конкретних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Окремо обговорюються деталі підготовки відповідних документів.

За його словами, Віткофф і Кушнер діють безпосередньо як переговорники. Саме тому вони брали участь у переговорах у Берліні, а також у США.

Можливі візити в Україну

Шостий президент України повідомив, що спецпосланець Білого дому та зять президента США вже готові відвідати Україну. Крім того, Володимир Зеленський допустив, що Дональд Трамп також може приїхати до України для підтримки мирної угоди щодо завершення війни.

Раніше Зеленський анонсував зустріч із Дональдом Трампом найближчим часом. Під час переговорів шостий президент України планує обговорити питання гарантій безпеки, а також чутливі теми, зокрема території та Запорізьку АЕС.