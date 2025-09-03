Середа, 3 Вересня, 2025
Зеленський анонсував важливу розмову з Дональдом Трампом

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський анонсував важливу розмову з Дональдом Трампом

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться його розмова з президентом США Дональдом Трампом. Про це глава держави сказав у середу, 3 вересня, на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

📢 «Нам потрібні США на нашому боці у цей дуже важливий етап війни. Є політична підтримка, двопартійна підтримка від США. І протягом усіх цих атак, коли ми потребуємо систем ППО, то системи Patriot є лише в США. Є звичайно в наших європейських партнерів, але ракети і найбільше постачання знаходяться у США. Нам потрібна ця підтримка, ми дякуємо за підтримку», – сказав Зеленський.

Він уточнив, що Київ обговорював із Вашингтоном можливість передачі ще десяти додаткових батарей Patriot.

📢 «США це підтримали… Щодо санкцій, я можу сказати лише про формат переговорів із Трампом. Ми говорили, що за рахунок тиску США він зможе змусити путіна перейти до дипломатичного формату діалогу, щоб він вівся не зброєю», – пояснив шостий президент України.

Зеленський також наголосив, що у випадку відмови кремля від переговорів, він просив американського лідера розглянути можливість застосування додаткових тарифів і санкцій проти росії, щоб змусити її сісти за стіл діалогу.

📢 «Якщо не буде цієї зустрічі, то тоді підтримку у вигляді допомоги, санкцій. Ці сигнали ми передали президенту США. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів. Це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або днями розмовлятимемо із президентом США та уточнимо це питання», – заявив Зеленський.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що уважно стежить за розвитком подій війни росії проти України. Він зауважив, що дізнався «цікаві речі», але висловив сумнів у тому, що зустріч Зеленського з путіним взагалі можлива.

Раніше Трамп визнав, що «дуже розчарований» російським диктатором, який відмовляється від переговорів з Україною і натомість посилює військові атаки.

