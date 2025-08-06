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У кремлі відбулася зустріч путіна зі спецпредставником США

Денис Молотов
Денис Молотов
У кремлі відбулася зустріч путіна зі спецпредставником США

У середу, 6 серпня, в кремлі відбулася зустріч російського диктатора путіна зі Стівом Віткоффом, який представляє президента США Дональда Трампа. На початку переговорів сторони обмінялися посмішками, потиснули руки та перекинулися кількома словами. Про це повідомили російські пропагандистські медіа.

До зустрічі долучилися також помічник глави кремля юрій ушаков і керівник російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв, який є спецпредставником путіна з питань економічної співпраці із закордонними партнерами.

За інформацією пресслужби кремля, Віткофф прибув до москви вранці цього ж дня, а в аеропорту його зустрічав саме дмитрієв.

☝️ Це вже п’ятий візит американського представника на росію від початку року. Востаннє він прибував до москви 25 квітня, і тоді також мав зустріч із путіним.

📢 “У кремлі завершилася зустріч путіна зі спецпосланником президента США Стівеном Уіткоффом”, – повідомила пресслужба російського диктатора.

Бесіда путіна й Уіткоффа. начебто, тривала близько трьох годин.

Напередодні візиту президент США Дональд Трамп повідомив, що розгляне питання про нові санкції проти росії лише після повернення Віткоффа з москви. Раніше Трамп заявляв, що «путін буде змушений припинити війну в Україні, якщо ціни на нафту впадуть ще на 10 доларів за барель».

👉 Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попереджав раніше, що його спеціальний представник Стів Віткофф знову вирушить до російської федерації.

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