Понеділок, 5 Травня, 2025
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Skype припиняє роботу: облікові записи переходять у Microsoft Teams

Денис Молотов
Денис Молотов
Skype припиняє роботу: облікові записи переходять у Microsoft Teams

З понеділка, 5 травня 2025 року, популярний месенджер Skype офіційно припиняє своє існування. Його користувачі будуть автоматично переведені до платформи Microsoft Teams, яка стала основною службою для комунікації всередині екосистеми Microsoft.

📢 «Дані користувачів, включно з історіями чатів, зберігатимуться до січня 2026 року», — повідомили у компанії. До того часу кожен має можливість експортувати свої файли та листування. Якщо ж цього не зробити до встановленої дати, усі дані будуть остаточно видалені.

☝️ Skype розпочав роботу ще у 2003 році та швидко став одним із провідних сервісів для відеодзвінків та обміну повідомленнями. У 2011 році його придбала компанія Microsoft, яка намагалася інтегрувати програму у свої продукти — зокрема, у Windows 10.

У 2017 році з’явився новий інструмент — Microsoft Teams, який був збудований на базі функціоналу Skype. Відтоді саме Teams активно розвивався як платформа для спільної роботи, і тепер офіційно повністю замінює свого попередника.

📌 Раніше Microsoft повідомляла про нову функцію, що дозволяє штучному інтелекту самостійно взаємодіяти з комп’ютером — включно з керуванням додатками.

Також нагадаємо, що Компанія Microsoft офіційно оголосила, що у травні 2025 року остаточно припинить роботу Skype – сервісу для відеодзвінків та обміну повідомленнями. Про це повідомляла XDA.

Раніше стало відомо, що Microsoft представила Majorana 1 – перший у світі квантовий процесор із топологічним ядром. Це нова розробка компанії, що базується на унікальній архітектурі, яка дозволяє створювати стабільніші кубіти.

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