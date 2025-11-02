Неділя, 2 Листопада, 2025
Завдяки Німеччині посилено ППО комплексами Patriot

Денис Молотов
Денис Молотов
Завдяки Німеччині посилено ППО комплексами Patriot

Шостий президент України Володимир Зеленський у неділю, 2 листопада, оголосив про посилення української системи протиповітряної оборони (ППО) комплексами «Patriot». За його словами, домовленості, підготовлені у співпраці з Німеччиною, виконані у повному обсязі.

📢 «Ми зміцнили компонент “петріотів” у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що російські повітряні удари залишаються головним інструментом агресії кремля, яким путін намагається компенсувати військові провали на фронті.

📢 «Кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає до завершення війни», — підкреслив глава держави.

Зеленський також зазначив, що Україна спільно з партнерами продовжує побудову багаторівневої системи ППО, яка зможе гарантувати безпеку не лише України, а й її союзників.

📢 «І наші спроможності зможуть гарантувати безпеку не лише України, а й наших партнерів, коли це буде потрібно. Оскільки наша безпека є неподільною, наша протиповітряна оборона має захищати всіх нас», — додав шостий президент України.

Зеленський повідомив, що переговори про подальше посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками систем «Patriot».

Раніше стало відомо, що Україна та США готують контракт на постачання 25 зенітних ракетних систем «Patriot». Також Зеленський зустрічався з представниками оборонної компанії Raytheon, яка є виробником цих систем.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 2 листопада відбулася чергова масована атака рф на територію України. За даними Повітряних сил Збройних сил України, окупанти застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» та 79 ударних безпілотників типу «Shahed»«Гербера» і дронів інших модифікацій.

