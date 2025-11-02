Масована атака рф: ППО знищила десятки ворожих дронів і ракету

У ніч проти 2 листопада відбулася чергова масована атака рф на територію України. За даними Повітряних сил Збройних сил України, окупанти застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» та 79 ударних безпілотників типу «Shahed», «Гербера» і дронів інших модифікацій.

📢 «Станом на 09:00, силами протиповітряної оборони знищено або подавлено 67 російських БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Відбиття атаки здійснювали авіаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем (СБС).

☝️ Унаслідок масованої атаки рф зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних дронів на шести локаціях. Ще на двох місцях впали уламки збитих безпілотників.

Також російські удари спричинили пошкодження цивільної інфраструктури в кількох регіонах.

👉 Нагадаємо, напередодні ворог атакував безпілотниками автостоянку з вантажними автомобілями в Одеській області. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.

Українські сили оборони продовжують відбиття повітряних атак, зберігаючи високий рівень ефективності протиповітряної оборони.