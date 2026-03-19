Засуджено зрадника з Луганщини, діяча прокремлівської партії «лдпр»

Денис Молотов
Засуджено зрадника з Луганщини, діяча прокремлівської партії «лдпр»
Суд заочно засудив мешканця Щастинського району Луганщини, який долучився до діяльності окупаційних структур та просував проросійські політичні проєкти на тимчасово захопленій території. Про це повідомили в пресслужбі СБУ Луганської області.

📢 За матеріалами слідства встановлено, що ще у 2014 році фігурант підтримував проросійські незаконні збройні формування. Після деокупації населеного пункту він виїхав на територію, підконтрольну бойовикам так званої «лнр».

З початком повномасштабного вторгнення росії чоловік повернувся до тимчасово окупованої Станиці Луганської, де у 2023 році добровільно долучився до псевдовиборів, організованих окупаційною «владою».

☝️ Наразі він обіймає посаду «депутата» у так званій «раді муніципального округу Станично-Луганського муніципального округу лнр» від партії «ліберально-демократичної партії росії» (лдпр).

Крім цього, засуджений активно веде інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Через власні канали у месенджерах та підконтрольні окупантам соцмережі він поширює антиукраїнські наративи, дезінформацію, героїзує російських військових і популяризує політичну силу, пов’язану з російською владою.

Засуджено зрадника з Луганщини, діяча прокремлівської партії «лдпр» 01
Служба безпеки України

Також слідством встановлено, що зловмисник є засновником місцевого осередку організації «донських казаків», яка займається пропагандою ідеології так званого «руського миру» та нав’язуванням мешканцям окупованих територій російської ідентичності.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив покарання — 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений переховується на тимчасово окупованій території, вирок ухвалено заочно. Строк відбування покарання розпочнеться з моменту його затримання. Наразі його оголошено у розшук.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, повідомлено про підозру трьом особам, які співпрацюють з окупаційною «адміністрацією» та підтримують кремлівський режим на ТОТ Луганської області.

