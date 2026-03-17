Колаборанти з Луганщини отримали підозри за роботу на окупантів

Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру трьом особам, які співпрацюють з окупаційною «адміністрацією» та підтримують кремлівський режим на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

➡️ За даними слідства, один із фігурантів із вересня 2023 року обіймає «посаду» так званого «заступника голови ради міського округу місто Красний Луч» у тимчасово окупованому Хрустальному.

Встановлено, що зловмисник здобув військову освіту у Харків. Однак, у 2014 році приєднався до проросійських незаконних збройних формувань і воював проти України. Згодом він брав участь у так званій «сво» у складі російських окупаційних сил. Його кар’єрне зростання в окупаційній владі пов’язують із членством у партії «єдина росія».

➡️ Інший фігурант на початку 2000-х років очолював профспілкову організацію на шахті холдингу «Ровенькиантрацит». Після початку російської агресії він перейшов на бік ворога та організовував антиукраїнські заходи, очолюючи осередок маріонеткової «профспілки працівників вугільної промисловості лнр».

Наразі цей колаборант обіймає «посаду» так званого «голови ради міського округу місто Ровеньки лнр» і представляє в окупованому місті політичну силу «єдина росія».

➡️ Третій фігурант — колишній начальник відділу освіти Новоайдарської селищної ради та депутат Щастинської районної ради VIII скликання. З 2022 року він співпрацює з окупаційною владою.

Спочатку колаборант очолював незаконний «відділ освіти», а згодом став «заступником голови адміністрації Новоайдарського району лнр». Улітку 2024 року його призначили до окупаційного «міністерства освіти та науки лнр», де він нині відповідає за організацію так званого «освітнього процесу» у «Старобільському» та «Новоайдарському муніципальних округах».

☝️ Встановлено, що цей колаборант уже має судимість за співпрацю з ворогом. Минулого року його заочно засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі всім трьом особам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.