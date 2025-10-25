Засланець путіна заявив про «наближення» до вирішення війни з Україною

Спеціальний посланець кремля та очільник російського фонду прямих інвестицій кирило дмитрієв заявив, що москва, Вашингтон і Київ нібито «близькі до дипломатичного вирішення», яке може зупинити війну між росією та Україною. Про це він сказав у Вашингтоні після переговорів з американськими посадовцями, повідомляє Reuters.

За словами дмитрієва, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля владіміром путіним нібито не була скасована, як про це раніше заявляв Трамп. Він висловив припущення, що переговори можуть відбутися пізніше.

📢 «росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення, яке може покласти край війні», — сказав він.

дмитрієв також прокоментував заяву шостого президента України Володимира Зеленського, який визнав, що потенційні переговори можуть стосуватися лінії фронту.

📢 «Це великий крок Президента Зеленського — визнати, що йдеться про лінії фронту. Його попередня позиція полягала в тому, що росія має повністю піти. Тож, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна виробити», — заявив дмитрієв.

☝️ Раніше Дональд Трамп пояснив, що відмовився від зустрічі з російським диктатором путіним, оскільки не очікував, що переговори принесуть бажаний результат.

👉 Нагадаємо, що спецпредставник кремля з питань економічного співробітництва дмитрієв терміново після санкцій прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.