Середа, 15 Жовтня, 2025
Старобільська громада спрямувала понад 31 мільйон гривень на підтримку Сил оборони

Денис Молотов
Понад 31 мільйон гривень цьогоріч спрямувала Старобільська громада на підтримку Сил оборони. Про це у вівторок, 14 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Від початку 2025 року з місцевого бюджету виділено 31 мільйон 151 тисячу гривень субвенцій для допомоги бойовим підрозділам, зміцнення матеріально-технічної бази та підвищення обороноздатності регіону.

У громаді діє Комплексна міська програма підтримки учасників бойових дій, військовослужбовців, окремих категорій осіб, прирівняних до них, та членів їхніх сімей. Вона охоплює широкий спектр допомоги — від фінансової підтримки до соціальних ініціатив.

Цьогоріч 181 військовослужбовець уже отримав одноразову грошову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень. Загальна сума виплат становила 2 мільйони 715 тисяч гривень.

☝️ Одним із напрямів програми є вручення подарунків дітям Захисників України та дітям Героїв, які загинули у війні. Батьки можуть обрати, коли отримати подарунки — до Дня захисту дітей або на новорічні свята.

У рамках нещодавно ухвалених змін до програми було розширено перелік виплат. Тепер передбачені такі види допомоги:

  • щорічна одноразова матеріальна допомога до Дня Захисників і Захисниць України — вже виплачено 130 тисяч гривень, прийом заяв триває;
  • щорічна одноразова матеріальна допомога до Дня знань сім’ям учасників бойових дій, військовослужбовців та прирівняних осіб — уже виплачено 305 тисяч гривень, прийом заяв також продовжується.

Разом із фінансовою підтримкою громада реалізує комплекс заходів із медичної та психологічної реабілітації ветеранів.

У КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» надають такі послуги:
  • амбулаторні медичні послуги (консультації вузьких спеціалістів, інструментальні обстеження та виписування електронних рецептів електронної форми);
  • реабілітаційні програми — після травм, інсультів, кардіологічних і ортопедичних захворювань;
  • психологічна реабілітація, ерготерапія, сенсорно-інтегративна та спортивна терапія;
  • супровід осіб із психічними розладами.

Медзаклад забезпечений сучасним обладнанням і професійним персоналом. У червні до команди реабілітологів приєдналися ще двоє лікарів із новою спеціалізацією «Фізична та реабілітаційна медицина», що дозволило вдвічі збільшити кількість пацієнтів.

Також ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин можуть отримати розширені медичні послуги у КНП «Старобільський ЦПМСД», серед яких:

  • поглиблений скринінг стану здоров’я;
  • психологічна підтримка та супровід осіб із ПТСР;
  • консультування щодо реабілітації;
  • виявлення соціально значущих захворювань.

Підтримка Сил оборони у Старобільській громаді має системний характер — від фінансової допомоги військовим до повноцінної соціальної, медичної та психологічної підтримки їхніх родин.

👉 Також нагадаємо, що Білокуракинська громада у 2025 році виділила майже 30 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"