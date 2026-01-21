Загинув член правління Укренерго Олексій Брехт

В Україні трагічно загинув член правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт. Про це повідомило Міністерство енергетики у Telegram та офіційний телеграм-канал Національної енергетичної компанії «Укренерго» у середу, 21 січня.

У Міненерго наголосили, що енергетична галузь зазнала важкої та непоправної втрати.

📢 «Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК Укренерго – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора», – йдеться в офіційному повідомленні.

Міністерство висловило щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колективу «Укренерго».

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що причиною смерті Олексія Брехта став удар електричним струмом на підстанції «Укренерго».

Згодом у НЕК «Укренерго» фактично підтвердили цю інформацію, зазначивши, що Олексій Брехт загинув під час виконання службових обов’язків.

☝️ «Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», – повідомили в компанії.

Нагадаємо, згідно з рішенням наглядової ради НЕК «Укренерго», з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року Олексій Брехт виконував обов’язки голови правління компанії. В Укренерго він працював з 2011 року, пройшовши шлях від фахівця до одного з керівників системного оператора.