Четвер, 22 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Загинув член правління Укренерго Олексій Брехт

Денис Молотов
Загинув член правління Укренерго Олексій Брехт
Фото: член правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.

В Україні трагічно загинув член правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт. Про це повідомило Міністерство енергетики у Telegram та офіційний телеграм-канал Національної енергетичної компанії «Укренерго» у середу, 21 січня.

У Міненерго наголосили, що енергетична галузь зазнала важкої та непоправної втрати.

📢 «Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК Укренерго – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора», – йдеться в офіційному повідомленні.

Міністерство висловило щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колективу «Укренерго».

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що причиною смерті Олексія Брехта став удар електричним струмом на підстанції «Укренерго».

Згодом у НЕК «Укренерго» фактично підтвердили цю інформацію, зазначивши, що Олексій Брехт загинув під час виконання службових обов’язків.

☝️ «Смерть наздогнала його там, де він вважав за необхідне бути, щоб якнайшвидше повернути людям світло. Другий день поспіль Олексій Олександрович особисто керував відновлювальними роботами на одному з нещодавно атакованих ворогом енергооб’єктів», – повідомили в компанії.

Нагадаємо, згідно з рішенням наглядової ради НЕК «Укренерго», з 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року Олексій Брехт виконував обов’язки голови правління компанії. В Укренерго він працював з 2011 року, пройшовши шлях від фахівця до одного з керівників системного оператора.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США та Тайвань уклали «історичну» торговельну угоду

ПОЛІТИКА

Віткофф зібрався до путіна на москву для переговорів

ВАЖЛИВО

Трамп анонсував митний тиск для союзників через питання Гренландії

ВАЖЛИВО

Чоловік у Черкасах розбив вікна авто ТЦК металевим предметом

СУСПІЛЬСТВО

Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з росії з початку 2026 року — ЗМІ

ПОДІЇ

У голови ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині вилучено $300 тисяч

ВАЖЛИВО

Трамп у Давосі: США мають ракету, здатну «знищити все»

ВАЖЛИВО

Надзвичайна ситуація в енергетиці: Зеленський збирав нараду

ВЛАДА

Володимир Зеленський та Валерій Залужний зустрілись

ВЛАДА

Генштаб: на Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському – 21 боєзіткнення

ВІЙНА

Україна розраховує підписати угоду про гарантії безпеки зі США

ПОЛІТИКА

На фронті боїв за добу побільшало: де найгарячіше – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Директор-розпорядник МВФ здійснила візит до Києва

ВАЖЛИВО

Нічна атака рф по Києву: масштабні відключення тепла і води

ВАЖЛИВО

Можливе об’єднання Румунії та Молдови: мотиви, сценарії та наслідки

ТОЧКА ЗОРУ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ