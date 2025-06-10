Вівторок, 10 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Заарештовано росіянина в США за відмивання $500 млн для обходу санкцій

Денис Молотов
Денис Молотов
Заарештовано росіянина в США за відмивання $500 млн для обходу санкцій

Американські федеральні прокурори висунули обвинувачення криптовалютному підприємцю Юрію Гугніну, засновнику платіжної компанії Evita, у справі, пов’язаній з ухиленням від санкцій, відмиванням грошей і порушенням експортного контролю. Як повідомляє Financial Times з посиланням на Міністерство юстиції США, Гугнін нібито провів через свою структуру понад 500 мільйонів доларів.

📢 «Гугнін приїхав в США і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США», — заявив федеральний прокурор Джозеф Ночелла.

☝️ За даними обвинувачення, компанія Evita здійснювала транзакції від імені іноземних клієнтів, включно з купівлею конфіденційної американської електроніки. Серед придбань був і сервер, розроблений у США, який підпадає під експортні обмеження. Крім того, зазначається, що Гугнін брав участь у фінансуванні постачання компонентів для державної корпорації «Росатом».

🔎 Прокуратура повідомила суд Нью-Йорка, що Гугнін має зв’язки з представниками влади росії та Ірану, зокрема зі співробітниками російських спецслужб. За словами американських правоохоронців, ці контакти потенційно могли допомогти йому уникнути арешту.

Підприємця затримали в Нью-Йорку, де йому висунули офіційні обвинувачення. Наразі триває розслідування щодо масштабів його діяльності та мережі клієнтів, за допомогою якої він обминав міжнародні обмеження.

☝️ Раніше США оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про іншого підозрюваного — 25-річного хакера Максима Рудометова, якого звинувачують у створенні шкідливого ПЗ RedLine.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Сирський ініціював перевірку дій Чернівецького ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На Покровському напрямку – до чверті боїв, ворог активний на Курському: карта від Генштабу

ПОДІЇ

124 бої за добу: росіяни масовано атакують ракетами, дронами та артилерією – Генштаб

ВІЙНА

США не планують зупиняти надання Україні супутникових розвідданих – Foreign Policy

ПОДІЇ

Експосадовця ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн

КРИМІНАЛ

На Сумщині майор ЗСУ привласнив кошти від фіктивних бойових відряджень

КРИМІНАЛ

Орбан назвав росію слабкою та не здатною перемогти Україну

ПОЛІТИКА

Ізраїль передав Україні системи ППО «Patriot»

ВАЖЛИВО

Обмін полоненими з росією: Україна повертає захисників

ВАЖЛИВО

В США затримали Хабі Ламе: найпопулярніший тіктокер без візи

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"