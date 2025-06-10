Заарештовано росіянина в США за відмивання $500 млн для обходу санкцій

Американські федеральні прокурори висунули обвинувачення криптовалютному підприємцю Юрію Гугніну, засновнику платіжної компанії Evita, у справі, пов’язаній з ухиленням від санкцій, відмиванням грошей і порушенням експортного контролю. Як повідомляє Financial Times з посиланням на Міністерство юстиції США, Гугнін нібито провів через свою структуру понад 500 мільйонів доларів.

📢 «Гугнін приїхав в США і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій і експортного контролю та шахрайства з фінансовими установами США», — заявив федеральний прокурор Джозеф Ночелла.

☝️ За даними обвинувачення, компанія Evita здійснювала транзакції від імені іноземних клієнтів, включно з купівлею конфіденційної американської електроніки. Серед придбань був і сервер, розроблений у США, який підпадає під експортні обмеження. Крім того, зазначається, що Гугнін брав участь у фінансуванні постачання компонентів для державної корпорації «Росатом».

🔎 Прокуратура повідомила суд Нью-Йорка, що Гугнін має зв’язки з представниками влади росії та Ірану, зокрема зі співробітниками російських спецслужб. За словами американських правоохоронців, ці контакти потенційно могли допомогти йому уникнути арешту.

Підприємця затримали в Нью-Йорку, де йому висунули офіційні обвинувачення. Наразі триває розслідування щодо масштабів його діяльності та мережі клієнтів, за допомогою якої він обминав міжнародні обмеження.

☝️ Раніше США оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про іншого підозрюваного — 25-річного хакера Максима Рудометова, якого звинувачують у створенні шкідливого ПЗ RedLine.