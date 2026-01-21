З Труханова зняли «браслет» та домашній арешт

Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі про службову недбалість, змінивши цілодобовий домашній арешт на особисте зобов’язання. Про це в середу, 21 січня, повідомило Суспільне.

За рішенням суду з ексмера також зняли електронний засіб контролю.

Нагадаємо, правоохоронні органи оголосили Геннадію Труханову, а також посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства підозри у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю людей під час масштабної повені, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року.

За версією слідства, посадовці неналежно виконували свої обов’язки, зокрема не забезпечили належне функціонування інженерних мереж міста, що призвело до тяжких наслідків.

31 жовтня 2025 року Печерський районний суд Києва обрав Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

ℹ️ Про негоду в Одесі 30 вересня

Як повідомлялося, 30 вересня в Одесі зафіксували майже двомісячну норму опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій, червоний рівень небезпеки. За словами провідної синоптикині Олени Тарнавської, за добу в місті випало 94 мм опадів, з яких 73 мм — у другій половині дня. Це стало другим показником за всю історію метеоспостережень після рекорду 2016 року.

Унаслідок негоди спочатку повідомлялося про десятьох загиблих, серед яких — родина з п’яти людей. Згодом в ОВА уточнили, що офіційно від стихії загинули дев’ятеро людей, ще двоє, за результатами розтину, померли з природних причин. Під час ліквідації наслідків зливи врятували понад 380 людей. Пошукові роботи були завершені, тривали аварійно-відновлювальні заходи.

➡️ На трагедію відреагував й шостий президент України Володимир Зеленський. Він доручив провести повну перевірку дій відповідних служб і з’ясувати всі обставини, що могли призвести до таких наслідків.