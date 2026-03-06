ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
З російського полону звільнили 300 військових і двох цивільних

Денис Молотов
З російського полону звільнили 300 військових і двох цивільних
Фото: обмін військовополоненими з рф / ОПУ / 06.03.2026

Україна повернула з російського полону 300 військовослужбовців і двох цивільних під час 73-го обміну полоненими з росією. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) у п’ятницю, 6 березня.

Звільнення відбулося відповідно до домовленостей, досягнутих у межах тристоронніх переговорів у Женеві.

☝️ Додому повернулися представники різних підрозділів Сил оборони України:

— Десантно-штурмових військ;
— Військово-морських сил;
— Сил територіальної оборони;
— Повітряних сил;
— Сил безпілотних систем;
— Національної гвардії;
— Державної прикордонної служби;
— Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначається, що звільнені військові брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також серед них є оборонці Маріуполя.

📢 «Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому – 60», – йдеться у повідомленні.

Після повернення до України звільнені військовослужбовці будуть доставлені до спеціалізованих медичних центрів. Там вони пройдуть необхідні обстеження, отримають лікування та медичну реабілітацію.

Також захисникам нададуть усю необхідну допомогу, оформлять документи та забезпечать передбачені державою грошові виплати.

Координаційний штаб подякував усім структурам і організаціям, які долучилися до підготовки та проведення обміну. Окрему подяку висловили Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння у процесі звільнення українців.

👉 Нагадаємо, 5 березня відбувся попередній етап обміну. Тоді з російського полону повернулися 200 українських військових.

Ще раніше, 5 лютого, Україна також провела обмін полоненими, під час якого додому повернулися 157 громадян — як військовослужбовці, так і цивільні.

Тоді ж із полону звільнили Назара Далецького, якого понад три роки вважали загиблим. Його смерть раніше підтвердила експертиза ДНК, а родина отримала державну компенсацію у розмірі 15 млн гривень.

