Україна повернула з російського полону 200 військових під час 72 обміну

Україна повернула з російського полону 200 військовослужбовців під час 72 обміну полоненими з рф, який відбувся у межах тристоронніх переговорів у Женеві. Про це 5 березня повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) та Офіс президента України (ОПУ).

Зазначається, що це перший етап обміну полоненими, у межах якого додому повертаються військовослужбовці різних підрозділів Сил оборони України.

Серед звільнених – представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ та Повітряних сил. Також з полону повернулися бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

📢 «Серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже чотири роки. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити і офіцерів», – йдеться у повідомленні.

Після повернення, звільнені військовослужбовці пройдуть повний медичний огляд. А також отримають необхідну допомогу для фізичної та психологічної реабілітації. Окрім цього, їм будуть надані всі передбачені державою соціальні виплати.

У Координаційному штабі подякували всім структурам та організаціям, які брали участь у підготовці та проведенні обміну полоненими. Окремо висловлено вдячність Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу «за плідну роботу з повернення українців з території рф».

☝️ У штабі також повідомили, що найближчим часом планується проведення наступного етапу звільнення українських захисників.

Водночас керівник російської делегації на переговорах володимир мединський написав у Telegram, що обміни між сторонами продовжаться 5 і 6 березня у форматі 500 на 500.

👉 Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді додому повернулися 157 українців – військові та цивільні.

Того ж дня з російського полону повернувся Назар Далецький, якого понад три роки вважали загиблим. Його смерть раніше підтвердила експертиза ДНК, а родина отримала державну компенсацію у розмірі 15 млн гривень.