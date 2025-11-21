З нуля до бізнесу: як переселенці проходять курс, що дає шанс на нове життя

Успішна мікрокредитна програма, нові можливості для переселенців і реальні результати навчання. Друга хвиля курсу «Бізнес у цифровому середовищі», яка завершилась в Києві дарує ВПО шанс на новий старт. Дізнавайтеся, як навчання змінює життя людей навіть під час війни з нашого матеріалу.

У столиці завершилася друга хвиля навчального курсу «Бізнес у цифровому середовищі» — мікрокредитної програми, спрямованої на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які прагнуть опанувати сучасні бізнес-інструменти та започаткувати власну справу.

Ініціатива реалізується в межах міжнародного проєкту TURBO за фінансування Європейського Союзу (ERASMUS-EDU-2023-CBHE, грант №101129315).

Нагадаємо, що перша хвиля навчання для ВПО стартувала наприкінці лютого 2025 року. До участі у програмі були залучені більшість університетів та громадських організацій, саме тих, які мають багаторічний досвід роботи з дорослою аудиторією, яка потребує реінтеграції та соціальної адаптації.

Проєкт охоплює сім регіонів України: Київ, Чернігів, Одесу, Тернопіль, Львів, Чернівці та Вінницю.

«Програма для ВПО – це програма, яка підтримується Євросоюзом через програму Erasmus+. Цього року ми працюємо безпосередньо з бенефіціарами проєкту з внутрішньо переміщеними особами. Основна мета проєкту – розповсюдження моделі цієї роботи та методології проведення короткотермінових курсів за принципом мікрокредитних програм, які можуть бути зараховані в інших вишах не тільки Україні», – розповіла менеджерка проєктів «Міжнародного фонду соціальної адаптації» (МФСА) Ольга Філіна.

Зазначається, що програма стала платформою, де учасники отримали знання у сфері фінансів, підприємництва, бухгалтерського обліку, бізнес-моделювання та лідерства. Окрім професійних компетенцій, курс допоміг слухачам адаптуватися до викликів цифрової епохи та знайти мотивацію для розвитку власного бізнесу.

Симбіоз освіти, психологічної підтримки та мотивації

Осінній семестр другої хвилі проєкту тривав три місяці. До його реалізації долучилися викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та представники ГО «Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес-ідей».

Гарантка програми, заступниця декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Олена Любкіна, наголосила на комплексному підході проєкту:

«Ця програма від початку була задумана як симбіоз спільної роботи освітян, психологів та громадської організації. Ми намагалися кожен зі свого боку допомогти вам, адже розуміємо, наскільки непрості випробування випали на вашу долю».

Президент Міжнародного фонду соціальної адаптації Володимир Рубцов також підкреслив важливість командної роботи в межах проєкту:

«У кожному університеті працюють парами: університет і громадська організація. Головне завдання громадської організації — допомогти зберегти мотивацію, дійти до фінішу, отримати сертифікат і не розчаруватися у процесі. А для університетів це непросте випробування — дати корисні знання за короткий час так, щоб їх можна було застосовувати тут і зараз».

Голова ГО «Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес-ідей» Олена Федорова зазначила, що на сьогодні програма успішно виконала свої ключові завдання:

«Наші слухачі отримали сертифікати, які відкривають нові можливості — від подальшого навчання до розвитку власного бізнесу. Ми раді їхнім успіхам і вітаємо з завершенням курсу».

Поштовх до розвитку і нових можливостей

Попри війну, що по факту триває вже одинадцятий рік, з моменту окупації Криму та частин Донецької й Луганської областей від 2014 року, мільйони українців залишилися без домівок і були змушені починати життя з нуля в нових громадах. Нині в Україні зареєстровано понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, серед яких майже 900 тисяч дітей — і за кожною цифрою стоїть особиста історія втрат, пошуку опори та спроби знову знайти власний шлях. Умови, у яких живуть ВПО, залишаються складними: від потреби в житлі та роботі до необхідності опановувати нові професії й адаптуватися до економічних викликів воєнного часу.

Саме тому освітні та підтримувальні ініціативи, такі як курс «Бізнес у цифровому середовищі», мають критичне значення. Вони не лише дають переселенцям практичні знання, а й відкривають можливість самостійно відновлювати фінансову стабільність, будувати власні проєкти та інтегруватися в нові громади. Такі програми стають частиною ширшої стратегії підтримки ВПО, допомагаючи людям не просто вижити — а знайти новий старт і перспективу в майбутньому.

Випускники другої хвилі програми відзначають як практичність здобутих знань, так і можливість використати отриманий сертифікат у подальшому навчанні.

«Нові знання і навички знадобляться у житті — можливо, не зараз, але згодом. Сертифікат і кредити полегшать здобуття вищої освіти, адже частину предметів можуть зарахувати», – говорить Олексій.

Його колега Юлія додає, що практична частина курсу допомогла переосмислити власні бізнес-ідеї:

«Ми робили загальний проєкт, але на його основі можна реалізувати будь-яку власну ідею для своєї цільової аудиторії. Це навчання дало реальний поштовх для старту свого бізнесу».

Докладніше у відео:

Успішне завершення другої хвилі курсу «Бізнес у цифровому середовищі» стало не лише черговим етапом реалізації міжнародної освітньої ініціативи, а й важливим свідченням того, як цілеспрямована підтримка та якісна освіта можуть змінювати життя людей, що пережили втрату дому та вимушену релокацію.

Проєкт продовжує розвиватися й масштабуватися, переходячи в онлайн-формат і відкриваючи двері для ще більшої кількості охочих. У реаліях, коли країна водночас бореться за свободу і відбудовує своє майбутнє, такі програми стають інструментом сталого розвитку — допомагають ВПО віднайти впевненість, отримати нові професійні можливості та зробити крок до власної економічної стабільності, а відтак — і до зміцнення всієї держави.