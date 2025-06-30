Підсумки мікрокредитної програми “Бізнес у цифровому середовищі” для ВПО

Мікрокредитна програма “Бізнес у цифровому середовищі” відкрила нові можливості для 42 учасників з різних куточків України, які прагнуть розпочати власну справу та адаптуватися до викликів сучасного цифрового світу.

Як розповіла у попередньому матеріалі нашим журналістам менеджерка проєктів «Міжнародного фонду соціальної адаптації» (МФСА) Ольга Філіна, до участі у програмі були залучені більшість університетів та громадських організацій, саме тих, які мають багаторічний досвід роботи з дорослою аудиторією, яка потребує реінтеграції та соціальної адаптації.

«Програма для ВПО – це програма, яка підтримується Євросоюзом через програму Erasmus+. Цього року ми працюємо безпосередньо з бенефіціарами проєкту з внутрішньо переміщеними особами. Основна мета проєкту – розповсюдження моделі цієї роботи та методології проведення короткотермінових курсів за принципом мікрокредитних програм, які можуть бути зараховані в інших вишах не тільки Україні», – зазначає Ольга Філіна.

«Унікальність цього проєкту полягає у тому, що Норвегія, не є країною Європейського Союзу. Це вперше за весь час країна, що не є членом Європейського Союзу координує проєкт, який виконується коштом Європейського Союзу», – додає Володимир Рубцов, Президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд соціальної адаптації».

«Це дійсно знакова подія, тому, що результат, якого ми очікували – стався. Ми підтримували наших слухачів. Їх було 42 особи, люди різних спеціальностей, з різним досвідом, всі внутрішньо переміщені особи. Але, ми розуміли, що виклики цифрового середовища, вони говорять про те, що кожен з них повинен опанувати нову спеціальність, щоб використати свої можливості в майбутньому», – розповіла нашим журналістам Олена Федорова, голова ГО «Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес-ідей».

Від старту до результату: навчання, підтримка, розвиток

Програма стартувала 27 лютого 2025 року в Києві й тривала до 5 червня. За цей час слухачі пройшли інтенсивний курс, що охоплював теми з фінансів, бізнес-моделювання, підприємництва, цифрових технологій, а також отримали психологічну та юридичну підтримку. До реалізації проєкту долучилися провідні викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та фахівці громадської організації «Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес-ідей».

«Ми зібрали людей з різним життєвим і професійним досвідом, але з єдиним прагненням — реалізувати себе у нових умовах. Цей курс став для них не лише джерелом знань, а й поштовхом до активних дій», — зазначила Олена Федорова, голова ГО «Фонд розвитку підприємництва».

Серед випускників програми — переселенці зі Сходу, Півдня та Криму, які успішно пройшли навчання поділились своїми враження від участі у проєкті та наголосили на важливості реалізації подібних програм в Україні.

«Дуже багато інформації я взяла для себе, для того, щоб все-таки запустити свій власний проєкт, як я і мрію, свою “нумерошколу”. Вже навіть прорахували всі цифри. Тому до запуску залишились якісь маленькі кроки, але я вже на старті. Це реально завдяки цьому проєктові», – розповідає Любов Першина, учасниця мікрокредитної програми «Бізнес у цифровому середовищі».

Нагадаємо, що до окупації частини української території російськими військами пані Любов мешкала в Новій Каховці на Херсонщині. Нині вона проживає у Києві та навчається у двічі переміщеному закладі вищої освіти – Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

«Оскільки я вже підприємець 33 роки, я сюди прийшов на цей проєкт за новими знаннями, яких мені дуже сильно не вистачало, особливо це стосується питань, як зорганізувати бізнес у цифровому просторі у сучасності. Адже, як диктують правила ринку наразі всі уходять в інтернет й там створюють магазини, підприємства та все інше. Я дуже вдячний усім, хто створив такий проєкт», – додає Радіон Гречаник, учасник мікрокредитної програми «Бізнес у цифровому середовищі».

Докладніше у відео:

Унікальним компонентом програми стала психологічна підтримка, яку забезпечували фахівці ГО “Фонд розвитку підприємництва”. Професорка Тетяна Захаріна проводила діагностику учасників та індивідуальні консультації.

«Зниження рівня тривожності — це запорука успішного засвоєння матеріалу. Ми допомагали учасникам адаптуватися, знайти опору всередині себе, повірити у власні сили», – розповіла фахівчиня.

Проєкт охоплює сім регіонів України: Київ, Чернігів, Одесу, Тернопіль, Львів, Чернівці та Вінницю.

Повідомляється, що наступна хвиля навчання стартує вже у вересні й триватиме до грудня.

«Проєкт TURBO співпрацює з Євросоюзом і він ще не закінчується. Вже у вересні ми починаємо набір нової групи на курс «Бізнес у цифровому середовищі». Разом з партнерами Київським національним університетом імені Тараса Шевченка ми продовжуємо набір слухачів на цей курс. Тому ми запрошуємо всіх, хто не встиг взяти участь у першій хвилі проєкту на нову потужну програму», – повідомила Олена Федорова, голова ГО «Фонд розвитку підприємництва».

Мікрокредитна програма «Бізнес у цифровому середовищі» довела, що навіть у час війни можна створювати ефективні, глибоко гуманні освітні ініціативи. Завдяки комплексному підходу, підтримці ЄС, залученню університетів та ГО, ВПО отримують не лише знання, а й шанс на нове життя. І цей шанс — реальний.