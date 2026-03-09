YouTube заблокував відео “Української правди” про Єрмака

YouTube видалив відео розслідування «Української правди» про Андрія Єрмака, яке опублікували після його звільнення з посади керівника Офісу президента. Про це повідомило саме видання.

Йдеться про матеріал журналіста Михайла Ткача, який платформа видалила після отриманої скарги. Сам журналіст іронічно відреагував на ситуацію у Facebook.

📢 «А кажете, втратив вплив», — пожартував Ткач.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що видалення матеріалу є проявом цензури.

📢 «Ми вважаємо видалення цього відео актом цензури. У матеріалі не міститься жодної інформації, яка становить таємницю приватного життя», — зазначила вона.

За словами Мусаєвої, усі зафіксовані у відео особи є чинними або колишніми державними діячами, а отже публічними фігурами, діяльність яких становить суспільний інтерес. Вона також висловила сподівання, що YouTube перегляне своє рішення і відновить доступ до відео.

Розслідування 6 лютого було опубліковане під назвою «Хрещений батько ‘на удальонці’». На момент видалення відео набрало понад один мільйон переглядів.

У матеріалі журналісти зафільмували, що Андрій Єрмак після відставки зустрічався з низкою українських топпосадовців.