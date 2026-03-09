ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

YouTube заблокував відео “Української правди” про Єрмака

Денис Молотов
Фото: Українська правда (УП).

YouTube видалив відео розслідування «Української правди» про Андрія Єрмака, яке опублікували після його звільнення з посади керівника Офісу президента. Про це повідомило саме видання.

Йдеться про матеріал журналіста Михайла Ткача, який платформа видалила після отриманої скарги. Сам журналіст іронічно відреагував на ситуацію у Facebook.

📢 «А кажете, втратив вплив», — пожартував Ткач.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що видалення матеріалу є проявом цензури.

📢 «Ми вважаємо видалення цього відео актом цензури. У матеріалі не міститься жодної інформації, яка становить таємницю приватного життя», — зазначила вона.

За словами Мусаєвої, усі зафіксовані у відео особи є чинними або колишніми державними діячами, а отже публічними фігурами, діяльність яких становить суспільний інтерес. Вона також висловила сподівання, що YouTube перегляне своє рішення і відновить доступ до відео.

Розслідування 6 лютого було опубліковане під назвою «Хрещений батько ‘на удальонці’». На момент видалення відео набрало понад один мільйон переглядів.

У матеріалі журналісти зафільмували, що Андрій Єрмак після відставки зустрічався з низкою українських топпосадовців.

YouTube заблокував відео “Української правди” про Єрмака 01
Фото: скриншот YouTube
  • Раніше повідомлялося, що наприкінці січня Єрмак відновив право на заняття адвокатською діяльністю.
  • А вже на початку березня він очолив комітет Національної асоціації адвокатів України.
  • Після відставки голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака всіх його радників було звільнено, однак згодом їх перепризначили на посади.
