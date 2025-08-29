Ворожі обстріли Запоріжжя: серед поранених – однорічна дитина і літні люди

У селищі Малокатеринівка Запорізького району внаслідок російського обстрілу постраждав однорічний хлопчик. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, війська рф завдали по населеному пункту чотири удари, влучивши по житлових кварталах.

📢 «Зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч. Поранений однорічний хлопчик. Медики надали дитині всю необхідну допомогу», – зазначив Федоров.

Внаслідок атаки зруйновано кілька будівель, виникли пожежі, зафіксовані численні пошкодження житла та інфраструктури. Крім хлопчика, постраждав 59-річний чоловік, який також отримав поранення.

Минулої доби російські війська завдали по території області понад 550 ударів. Усього під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів.

▪️ Зафіксовано 5 авіаударів – по Малокатеринівці, Приморському, Новоданилівці та Білогір’ю.

▪️ З РСЗВ здійснено 4 обстріли, що накрили Малу Токмачку і Новоданилівку.

▪️ Ворог запустив 376 дронів різної модифікації, здебільшого FPV, які атакували Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Омельник, Щербаки, Новоандріївку, Малу Токмачку та інші населені пункти.

▪️ Окупанти здійснили 168 артилерійських ударів по території Гуляйполя, Плавнів, Щербаків, Чарівного, Новоданилівки та сусідніх сіл.

До органів влади надійшло щонайменше 45 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автомобілів і об’єктів інфраструктури.

Ворожа атака не обмежилася лише Малокатеринівкою. У Комишувасі дроновим ударом було поранено 73-річну жінку, її будинок частково зруйновано вибуховою хвилею та уламками. Постраждала отримала медичну допомогу.

Крім того, у Запорізькому районі ще троє жінок дістали поранення. Внаслідок атаки пошкоджені магазин, автомобіль і прилеглі будівлі.

Напередодні росіяни застосували балістичну ракету по Запоріжжю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, приміщення підприємства та низку торгових об’єктів. Раніше повідомлялося про щонайменше 17 постраждалих унаслідок цієї атаки.

Таким чином, за останню добу Запорізька область пережила чергову масштабну атаку, унаслідок якої постраждали і дорослі, і діти.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 29 серпня російські війська знову вдалися до масштабної повітряної атаки на Україну. Як зазначило командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram, противник використав одразу 68 ударних БпЛА типу «Shahed» та дрони-імітатори різних моделей.