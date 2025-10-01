Середа, 1 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Вночі рф вдарила по Харкову КАБами та балістикою

У ніч проти середи, 1 жовтня, росія завдала комбінованого удару по Харкову. Внаслідок влучань у місті виникли пожежі, пошкоджені будинки, ринок і гаражі. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак їхня кількість зросла. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та пресслужба рятувальників ДСНС Харківської області.

Міський голова Ігор Терехов поінформував:

📢 «Внаслідок влучань КАБів по Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також пожежа на одному із міських ринків».

Згодом він уточнив, що число постраждалих збільшилось:

📢 «На цей момент відомо про п’ятьох постраждалих на місцях влучань».

☝️ Станом на ранок кількість постраждалих збільшилась до восьми людей. У Київському районі зайнялися павільйони біля станції метро «Барабашова» на площі понад 2,8 тисячі квадратних метрів, було пошкоджено вхід до метро.

У Салтівському районі зруйнований приватний будинок, пошкоджено ще 12 осель, автомобілі та високовольтні лінії. На вул. Владислава Зубенка згоріли гаражі, 15 із них зруйновані вщент, у багатоповерхівках вибито вікна.

📢 «Зафіксована сильна пожежа на території гаражного кооперативу. Рятувальні служби продовжують працювати», – повідомив Терехов.

Комунальні й аварійні служби Харкова працювали всю ніч. У ліквідації наслідків брали участь пожежники, енергетики, газовики, працівники «Міськсвітла», «Шляхрембуду» та метрополітену.

ДСНС підтвердила:

📢 «Вночі 1 жовтня ворог завдав масованого комбінованого удару по Харківщині. Внаслідок цієї атаки сталося 6 пожеж. Постраждало 9 людей. Пошкоджень зазнали територія ринку, приватний житловий сектор, гаражний кооператив та інші об’єкти».

У ліквідації наслідків було задіяно понад 200 рятувальників і 46 одиниць техніки, включно з піротехніками, кінологами та добровільною пожежною командою Циркунів. О 12:53 пожежі вдалося повністю загасити.

💪 Мер наголосив, що попри руйнування, Харків тримається і продовжує жити.

☝️ Нагадаємо, тієї ж ночі російські війська атакували Харків КАБами й балістикою, а вдень рф завдала масованих ударів по Дніпру дронами-«шахедами». Вибухи також пролунали на Чернігівщині.

📌 Також було повідомлено, що в ніч проти середи російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши п’ять ракет і 49 безпілотників різних типів.

