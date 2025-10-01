росія атакувала Україну 5 ракетами та майже 50 дронами

У ніч проти середи російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши п’ять ракет і 49 безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ 1 жовтня. Зазначається, що сили ППО та РЕБ відпрацювали лише по дронах.

📢 «Ворог атакував безпілотниками з напрямків російських населених пунктів Міллерово і Брянськ, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму», – йдеться у зведенні.

Крім того, армія рф запустила з Криму протикорабельну ракету «Онікс» та чотири балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з Орловської області.

☝️ Для відбиття нападу залучали авіацію, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотників (СБС).

За попередніми даними, станом на 09:30 українські захисники збили або придушили 44 ворожі дрони типу «Shahed», «Гербер» та інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Попри це, зафіксовані влучання п’яти ракет і п’яти БпЛА у шести різних локаціях.

👉 Нагадаємо, вночі ворог також атакував Харків: відомо про щонайменше вісьмох постраждалих і масштабну пожежу в гаражному кооперативі.

Також зранку стало відомо, що внаслідок удару дронами-«шахедами» по Дніпру 30 вересня кількість постраждалих зросла до 31 людини. Серед постраждалих від російської атаки є й неповнолітні.

📌 Раніше стало відомо, що в ніч на вівторок сили спеціальних операцій України завдали удару по російській радіолокаційній станції (РЛС) зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму.