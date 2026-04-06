Комітет Ради схвалив оновлений законопроєкт про «податок на OLX»

Оподаткування платформ виходить на новий етап — профільний комітет Верховної Ради підтримав оновлену редакцію законопроєкту №15111, що стосується доходів через цифрові сервіси. Про це повідомили народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк та Ярослав Железняк у своїх телеграм-каналах.
📢 «Законопроєкт став значно краще і зараз повністю підтримується бізнесом. Та і громадянам гроші зекономить», — стверджує Железняк.
☝️ Документ є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах отримання фінансування.
Що передбачає оподаткування платформ
Згідно з оновленою версією законопроєкту №15111, підхід до оподаткування платформ змінюється для різних категорій користувачів.
- Дрібні продавці не підпадатимуть під додаткове податкове навантаження.
- Самозайнятим особам дозволять оподатковувати доходи на загальних підставах — так само, як і для фізичних осіб.
📢 «Самозайняті й ФОПи. Тут також було багато запитань. У фінальній версії: обмеження для самозайнятих прибрали; для ФОПів залишили лише логіку: якщо діяльність відповідає твоєму КВЕДу — працюєш як ФОП. Все інше можна робити як звичайна фізособа через платформу. Це знімає хаос з адмініструванням», — зазначила Василевська-Смаглюк.
Відмова від додаткових обмежень
У процесі доопрацювання документа низку норм було виключено. Скасовано вимогу відкриття спеціальних рахунків для продавців.
📢 «Прибрали спецрахунки. Це була одна з найбільш конфліктних ідей. Ми зважили ризики й ефект і дійшли висновку, що ускладнення для бізнесу значно перевищують потенційну користь. Тому від цієї конструкції відмовились», — повідомила Василевська-Смаглюк.
☝️ Також у новій редакції:
- скасовано обов’язкове розкриття банківської таємниці щодо доходів;
- для нерезидентів платформ спрощено звітність;
- дозволено сплату податків в іноземній валюті.
📢 «Це важливо, бо інакше великі міжнародні платформи просто не заходять у регулювання», — відмітила Василевська-Смаглюк.
Як працюватиме механізм
Оновлене оподаткування платформ передбачає зміну підходу до адміністрування податків.
- Фізичні особи не подаватимуть декларації самостійно.
- У разі перевищення лімітів або виявлення порушень податкові органи формуватимуть повідомлення-рішення на основі даних, отриманих від платформ.
Коли можуть запрацювати зміни
📢 «У разі ухвалення парламентом юридично зміни запрацюють з 2027 року, а фактично — з 2028 року», — припустив Железняк.
Нагадаємо
10 березня Верховна Рада не підтримала урядовий законопроєкт, який у публічному просторі називали «податок на OLX».
☝️ 30 березня Кабінет Міністрів схвалив одразу три окремі податкові ініціативи:
- щодо оподаткування платформ;
- щодо посилок вартістю до 150 євро;
- щодо закріплення ставки військового збору на рівні 5% після завершення воєнного стану.
