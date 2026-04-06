Комітет Ради схвалив оновлений законопроєкт про «податок на OLX»

Оподаткування платформ виходить на новий етап — профільний комітет Верховної Ради підтримав оновлену редакцію законопроєкту №15111, що стосується доходів через цифрові сервіси. Про це повідомили народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк та Ярослав Железняк у своїх телеграм-каналах.

📢 «Законопроєкт став значно краще і зараз повністю підтримується бізнесом. Та і громадянам гроші зекономить», — стверджує Железняк.

☝️ Документ є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах отримання фінансування.

Що передбачає оподаткування платформ

Згідно з оновленою версією законопроєкту №15111, підхід до оподаткування платформ змінюється для різних категорій користувачів.

Дрібні продавці не підпадатимуть під додаткове податкове навантаження.

Самозайнятим особам дозволять оподатковувати доходи на загальних підставах — так само, як і для фізичних осіб.

📢 «Самозайняті й ФОПи. Тут також було багато запитань. У фінальній версії: обмеження для самозайнятих прибрали; для ФОПів залишили лише логіку: якщо діяльність відповідає твоєму КВЕДу — працюєш як ФОП. Все інше можна робити як звичайна фізособа через платформу. Це знімає хаос з адмініструванням», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Відмова від додаткових обмежень

У процесі доопрацювання документа низку норм було виключено. Скасовано вимогу відкриття спеціальних рахунків для продавців.

📢 «Прибрали спецрахунки. Це була одна з найбільш конфліктних ідей. Ми зважили ризики й ефект і дійшли висновку, що ускладнення для бізнесу значно перевищують потенційну користь. Тому від цієї конструкції відмовились», — повідомила Василевська-Смаглюк.

☝️ Також у новій редакції:

скасовано обов’язкове розкриття банківської таємниці щодо доходів;

для нерезидентів платформ спрощено звітність;

дозволено сплату податків в іноземній валюті.

📢 «Це важливо, бо інакше великі міжнародні платформи просто не заходять у регулювання», — відмітила Василевська-Смаглюк.

Як працюватиме механізм

Оновлене оподаткування платформ передбачає зміну підходу до адміністрування податків.

Фізичні особи не подаватимуть декларації самостійно.

У разі перевищення лімітів або виявлення порушень податкові органи формуватимуть повідомлення-рішення на основі даних, отриманих від платформ.

Коли можуть запрацювати зміни

📢 «У разі ухвалення парламентом юридично зміни запрацюють з 2027 року, а фактично — з 2028 року», — припустив Железняк.

Нагадаємо

10 березня Верховна Рада не підтримала урядовий законопроєкт, який у публічному просторі називали «податок на OLX».

☝️ 30 березня Кабінет Міністрів схвалив одразу три окремі податкові ініціативи:

щодо оподаткування платформ;

щодо посилок вартістю до 150 євро;

щодо закріплення ставки військового збору на рівні 5% після завершення воєнного стану.

