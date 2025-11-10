Понеділок, 10 Листопада, 2025
Денис Молотов
Відставка керівництва BBC через скандал з фільмом про Трампа

У неділю, 9 листопада, британська телерадіомовна корпорація BBC повідомила про відставку свого генерального директора Тіма Дейві та керівниці BBC News Дебори Тернесс. Їхнє рішення стало прямим наслідком гучного скандалу, що розгорівся після публікації The Telegraph про маніпулятивне редагування документального фільму програми Panorama під назвою «Трамп: другий шанс?».

Видання The Telegraph оприлюднило витяг із внутрішньої службової записки BBC, у якій йшлося, що автори програми відредагували дві частини виступу Дональда Трампа таким чином, щоб створити враження, ніби він прямо заохочував заворушення на Капітолійському пагорбі у січні 2021 року. Саме цей факт, за словами журналістів, і став підставою для хвилі критики щодо неупередженості державної мовної корпорації.

📌 Уряд Великої Британії відреагував на ситуацію вже того ж дня. Міністр культури Ліза Нанді заявила, що проти BBC висунуто «дуже серйозні звинувачення», серед яких «найсерйозніше полягає у можливій системній упередженості корпорації у висвітленні складних питань».

На тлі суспільного тиску керівництво BBC взяло на себе відповідальність

📢 «Були допущені деякі помилки, і як генеральний директор я повинен взяти на себе повну відповідальність», – заявив Тім Дейві у своїй офіційній заяві.

Слідом за ним аналогічне рішення оголосила керівниця BBC News Дебора Тернесс. Вона зазначила, що вважає свій крок складним, але необхідним, підкресливши, що вся відповідальність лежить на ній.

📢 «Відповідальність лежить на мені», – сказала Тернесс, назвавши відставку «складним рішенням».

☝️ Скандал із фільмом Panorama став одним із найсерйозніших репутаційних ударів по BBC за останні роки. Глядачі та експерти медіагалузі розкритикували компанію за порушення принципу журналістської неупередженості.

ℹ️ Нагадаємо, 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа після мітингу увірвалися до будівлі Конгресу США. Там мало відбутися затвердження результатів президентських виборів, що відбулися у листопаді того ж року. Засідання було зірвано, а внаслідок заворушень загинули п’ятеро людей, включно з поліцейським. Правоохоронці висунули звинувачення понад 300 учасникам подій, а приблизно 500 осіб були заарештовані.

BBC пообіцяла провести внутрішнє розслідування щодо редакційної політики Panorama та її продюсерів, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому.

