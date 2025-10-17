Відбулась зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі

Шостий президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 жовтня, провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє Укрінформ.

Трамп особисто зустрів українського лідера біля входу та провів його до будівлі резиденції. Зазначається, що зустріч Зеленського з Трампом розпочалася із затримкою приблизно на пів години. Перед переговорами президенти не робили публічних заяв для преси.

Один із репортерів встиг поставити Трампу запитання, чи вірить він, що здатен переконати російського диктатора путіна зупинити війну в Україні.

📢 «Так, ми можемо», — відповів американський президент.

☝️ Після переговорів із Зеленським Трамп планує вилетіти до своєї резиденції у Палм-Біч, штат Флорида.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Зеленського з Трампом, російський диктатор путін намагався переконати американського лідера відмовитися від постачання зброї Україні. Проте Трамп не змінив позиції, підкресливши, що така допомога залишається інструментом дипломатичного тиску.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським диктатором владіміром путіним порушив питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk, і реакція російського лідера виявилася далекою від схвальної.