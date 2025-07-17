Верховна Рада призначила Свириденко прем’єр-міністром

Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України. Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у четвер, 17 липня.

📢 Рішення ухвалено 17 липня під час пленарного засідання парламенту. За призначення Свириденко проголосували 262 народних депутати, проти — 22, утрималися — 26, не голосували — 22.

📌 Результати голосування за фракціями:

Слуга народу — 201 голос;

Європейська солідарність — 0;

Батьківщина — 0;

Платформа за життя та мир — 15;

За майбутнє — 12;

Голос — 1;

Довіра — 15;

Відновлення України — 10;

Позафракційні — 13.

📢 «Рада переставила головний стілець: Юлія Свириденко призначена новим Шмигалем — Премʼєр-міністром України», — написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

📌 Таким чином, Свириденко стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила Кабінет міністрів, і першою — за останні 15 років.

☝️ Нагадаємо, 14 липня шостий президент України Володимир Зеленський запропонував Юлію Свириденко на посаду глави уряду. Уже наступного дня тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав заяву про відставку, а 16 липня парламент ухвалив рішення про його звільнення. Шмигаль перебував на посаді рекордний термін.