Сили оборони України уразили тимчасову незаконну надбудову «Кримський міст» через Керченську протоку. Внаслідок атаки обвалилися арка та проліт автомобільної частини, а арка залізничної гілки зазнала пошкоджень. Про це 17 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

📢 «Арка та проліт автомобільної частини моста обвалилися. Автомобільна частина мертва, і жодна машина нею не проїде. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою», – зазначили військові.

Результати удару підтвердила й Служба безпеки України. За її інформацією, повністю знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Пошкодження залізничної частини спецслужба зазначила як попередньо встановлене.

Удар готували протягом кількох тижнів

У Генштабі пояснили, що ураження переправи стало результатом багатоетапної спільної операції. Перед завершальним ударом українські військові поступово знешкоджували російські системи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та радіолокаційні станції. Для атаки застосували озброєння української розробки.

СБУ уточнила, що операція тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Автомобільну частину мосту уразили спецпризначенці «Альфи», використавши ракети-дрони «Паляниця».

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Військові наголосили на логістичному значенні переправи. За даними Генштабу, через неї росія перекидала до окупованого Криму й далі на південь України пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад.

У повідомленні також згадали осіннє руйнування мостів через Чонгар і в Генічеську. За оцінкою Генштабу, пошкодження цих маршрутів та Керченської переправи ускладнює забезпечення російських угруповань на півдні.

📢 «Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати», – заявили в Генштабі.

Шостий президент України В.О. Зеленський назвав операцію відповіддю на російські удари по українській інфраструктурі. Він повідомив, що її розробляла та координувала СБУ спільно з Генеральним штабом, і подякував залученим підрозділам та виробникам української зброї.

Фото й відео наслідків оприлюднив, зокрема, канал Exilenova+, повідомляв Irta-fax.

Нагадаємо, під час російської атаки в ніч проти 17 листопада в Києві пошкоджено Північний і Південний мости, а також наземну інфраструктуру метро. Рух обома переправами тимчасово перекрили для обстеження. Унаслідок ударів по столиці загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Під російською атакою також опинилися Дніпро, Павлоград та інші українські міста.