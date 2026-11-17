На одну вакансію можуть відгукнутися десятки людей. Як серед них знайти тих, кого справді хочеться запросити на співбесіду? Якщо переглядати резюме на роботу на robota.ua, можна порівнювати досвід кандидатів із вимогами посади. Головне — заздалегідь визначити, які навички потрібні новому співробітнику, а чого можна навчити вже під час роботи.

З чого почати відбір резюме?

Перед пошуком кандидата подумайте, чим він займатиметься щодня. Наприклад, якщо потрібен менеджер із продажу, досвід спілкування з клієнтами може бути важливішим за знання конкретної програми.

Щоб не витрачати години на перегляд анкет, розділіть вимоги на три групи:

обов’язкові навички — те, без чого людина не зможе виконувати роботу;

бажаний досвід — знання, які допоможуть швидше освоїти посаду;

додаткові переваги — уміння, які будуть корисними, але не є вирішальними.

Не відмовляйте кандидату лише через відсутність другорядної навички. Можливо, він має хороший досвід у вашій сфері та швидко навчиться потрібного.

Що в резюме розповість про кандидата найбільше?

Не обмежуйтеся назвами посад і компаній. Двоє людей можуть працювати менеджерами, але виконувати зовсім різні завдання. Читайте, чим саме займався кандидат. Чи працював із подібними клієнтами? Які обов’язки виконував самостійно? Чи є приклади результатів?

Не лякайтеся й перерв у кар’єрі. Людина могла навчатися або змінювати професію. Якщо її досвід вас зацікавив, уточніть подробиці під час розмови.

Кого запросити на співбесіду?

Виберіть кілька кандидатів, які відповідають основним вимогам. Не шукайте повного збігу за кожною характеристикою, особливо якщо готові навчати нового співробітника.

Підготуйте для всіх однакові запитання про досвід і робочі ситуації. Так буде простіше порівняти відповіді. А ще повідомте кандидатам, коли вони можуть очікувати рішення.

Як прискорити пошук нового співробітника?

На сайті Robota.ua роботодавці можуть шукати кандидатів і розміщувати вакансії. Чітко опишіть майбутні обов’язки та умови роботи, щоб отримувати відгуки від зацікавлених людей.

Не відкладайте спілкування з кандидатами надовго. Якщо резюме підходить, зв’яжіться з людиною та домовтеся про коротку розмову. Так можна швидше знайти співробітника й не втратити хорошого фахівця через тривале очікування.