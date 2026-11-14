ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп планує зустрітися із Сі Цзіньпіном і путіним 19 листопада

Тристоронній саміт готують на полях АТЕС у китайському Шеньчжені. Крім контролю над ядерною зброєю, лідери можуть обговорити війну в Ірані та питання Північної Кореї.

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп планує зустрітися із Сі Цзіньпіном і путіним 19 листопада
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 14.11.2026

Президент США Дональд Трамп планує провести спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним у четвер, 19 листопада. Переговори мають відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – АТЕС – у Шеньчжені. Про це повідомляє New York Post.

За інформацією видання, основну увагу учасники приділять можливості розроблення угоди про контроль над ядерними озброєннями. Представник Білого дому також зазначив, що розмова може охопити війну в Ірані та питання, пов’язані з Північною Кореєю.

Плани провести тристоронню зустріч американська адміністрація підтвердила 13 листопада. Це має стати першими спільними переговорами лідерів трьох країн у такому форматі, повідомляє Associated Press.

Що Трамп говорив про майбутні переговори

Раніше, у неділю, Трамп анонсував поїздку до Китаю та заявив, що розраховує зустрітися із Сі Цзіньпіном і путіним. За його словами, порядок денний охоплюватиме кілька міжнародних питань, зокрема денуклеаризацію.

Американський президент також згадав зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Ірані та позитивно оцінив їхній перебіг.

Підготовку контактів на найвищому рівні обговорювали державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Під час телефонної розмови вони погодилися щодо важливості переговорів лідерів для просування миру й денуклеаризації, зокрема в разі проведення тристоронньої зустрічі за участю росії.

Водночас за словами американського посадовця, якого цитує Associated Press, війну росії проти України не планують включати до обговорення на цьому саміті.

👉 Також було повідомлено, що Пекін пропонує заздалегідь підготовлені виступи з обмеженою дискусією, тоді як Вашингтон наполягає на відкритому обміні думками. Додаткові розбіжності виникли навколо ядерного роззброєння.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Батька трьох дітей із відстрочкою силоміць доправили до ТЦК: справу розслідує ДБР

КРИМІНАЛ

Данія оголосила військову допомогу Україні на понад €640 млн

ВАЖЛИВО

Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у москві: далі заплановані переговори із Зеленським

ВАЖЛИВО

Українські військові знищили на Покровському напрямку понад 100 окупантів – Генштаб

ВІЙНА

Юристи Праволекс для дистанційного вирішення юридичних проблем

СУСПІЛЬСТВО

Болгарія обмежує військову та фінансову допомогу Україні: що заявив Радев

ВАЖЛИВО

Фейк: Кіт Гарінгтон засудив Ніколая Костер-Вальдау за візит до України — «Ланістери завжди були лайном»

СТОПФЕЙК

Іран попросив у путіна системи С-400 для посилення ППО

ПОЛІТИКА

Поховання десяти крокодилів у Єгипті розкрило незвичний спосіб муміфікації

ПОДІЇ

Не шантаж, а спільне європейське завдання – Мерц відкинув звинувачення Фіцо щодо фінансування України

ПОДІЇ

рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль

ПОДІЇ

Навчання та підтримка ВПО: Луганська ОДА обговорила співпрацю з Reskilling Ukraine

ЛУГАНЩИНА

Сибіга зустрівся з Рубіо в Парижі: обговорили мирні зусилля та співпрацю зі США

ВЛАДА

Дука з СІЗО анонсував найближчим часом новини про результати підготовленої ним спецоперації на території ворога

ПОДІЇ

Нові правила для ВПО: кому загрожує втрата статусу та виплат

ВПО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип