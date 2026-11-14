Трамп планує зустрітися із Сі Цзіньпіном і путіним 19 листопада

Президент США Дональд Трамп планує провести спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним у четвер, 19 листопада. Переговори мають відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – АТЕС – у Шеньчжені. Про це повідомляє New York Post.

За інформацією видання, основну увагу учасники приділять можливості розроблення угоди про контроль над ядерними озброєннями. Представник Білого дому також зазначив, що розмова може охопити війну в Ірані та питання, пов’язані з Північною Кореєю.

Плани провести тристоронню зустріч американська адміністрація підтвердила 13 листопада. Це має стати першими спільними переговорами лідерів трьох країн у такому форматі, повідомляє Associated Press.

Що Трамп говорив про майбутні переговори

Раніше, у неділю, Трамп анонсував поїздку до Китаю та заявив, що розраховує зустрітися із Сі Цзіньпіном і путіним. За його словами, порядок денний охоплюватиме кілька міжнародних питань, зокрема денуклеаризацію.

Американський президент також згадав зусилля Вашингтона щодо припинення війни в Ірані та позитивно оцінив їхній перебіг.

Підготовку контактів на найвищому рівні обговорювали державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Під час телефонної розмови вони погодилися щодо важливості переговорів лідерів для просування миру й денуклеаризації, зокрема в разі проведення тристоронньої зустрічі за участю росії.

Водночас за словами американського посадовця, якого цитує Associated Press, війну росії проти України не планують включати до обговорення на цьому саміті.

👉 Також було повідомлено, що Пекін пропонує заздалегідь підготовлені виступи з обмеженою дискусією, тоді як Вашингтон наполягає на відкритому обміні думками. Додаткові розбіжності виникли навколо ядерного роззброєння.