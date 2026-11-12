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Смерть дитини після лікування зубів: вироки лікарям у Тернополі

Стоматолога-хірурга засудили до двох років позбавлення волі, анестезіологиню - до одного. Обом також заборонили займатися медичною практикою протягом трьох років. Вирок ще не набрав законної сили.

Денис Молотов
Денис Молотов
Смерть дитини після лікування зубів: вироки лікарям у Тернополі
Фото: Тернопільська обласна прокуратура / 12.11.2026

Тернопільський міськрайонний суд 12 листопада визнав винними двох лікарів обласної дитячої клінічної лікарні у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті малолітнього хлопчика. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Стоматологу-хірургу призначили два роки позбавлення волі, лікарці-анестезіологині – один рік. Додатково обох на три роки позбавили права обіймати посади, пов’язані з наданням медичної допомоги, та здійснювати медичну практику.

Медиків визнали винними за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Про оголошення вироку із зали суду також повідомили кореспонденти Суспільного.

Які порушення встановили під час розгляду справи

Трагічний випадок стався у листопаді 2023 року. Хлопчику проводили планове лікування карієсу під загальним наркозом.

За повідомленням прокуратури, лікарі не врахували результати попередніх аналізів крові, які свідчили про виражений хронічний запальний процес. Вони також не забезпечили належної передопераційної підготовки та не провели додаткових обстежень.

Під час втручання у дитини розвинулися гостра легенево-серцева недостатність і набряк легень. Це призвело до зупинки серця. Хлопчик помер увечері того ж дня.

Прокуратура повідомила, що в суді довела причинно-наслідковий зв’язок між порушеннями медичних протоколів і посадових інструкцій та смертю пацієнта. Обидва обвинувачені своєї вини не визнали, однак суд дійшов висновку, що наданих доказів достатньо для обвинувального вироку.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

👉 Також нагадаємо, що Львівська обласна прокуратура повідомила, що захист лікарки, яку обвинувачують у смерті п’ятирічного хлопчика під час стоматологічної процедури, звернувся до суду з проханням призупинити кримінальне провадження у зв’язку з її мобілізацією до лав Збройних сил України.

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