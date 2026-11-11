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В Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори: сторони готують масштабний обмін полоненими

Другого дня зустріч делегацій України, США та росії тривала близько двох годин. Після неї українська команда перейшла до консультацій із європейськими партнерами.

Денис Молотов
Денис Молотов
В Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори: сторони готують масштабний обмін полоненими
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 11.11.2026

У середу, 11 листопада, в Абу-Дабі завершилася друга зустріч у межах дводенних тристоронніх переговорів України, США та росії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело, наближене до української переговорної групи.

За інформацією співрозмовника агентства, після завершення розмови з представниками рф українська делегація розпочала окремий раунд консультацій із представниками європейських країн.

Тристороння зустріч у середу тривала приблизно дві години. Напередодні, 10 листопада, сторони працювали близько чотирьох годин.

Після першого дня шостий президент України Володимир Зеленський назвав переговори «конструктивними та доволі змістовними». Учасники обговорювали гуманітарні питання, гарантії безпеки для України та можливі кроки до деескалації.

Перед початком тристороннього формату українська команда також зустрілася з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. До консультацій долучилися посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Обмін полоненими: домовленість є, кількість ще узгоджують

Керівник російської делегації володимир мединський заявив, що Київ і москва домовилися про масштабний обмін військовополоненими. За його словами, конкретні параметри оголосять найближчим часом, а деталі переговорного процесу не розголошуватимуть до остаточних домовленостей.

Підготовку нового обміну підтвердив і керівник української делегації Рустем Умєров, повідомляє Суспільне з брифінгу після переговорів.

Джаред Кушнер уточнив, що остаточну кількість людей, яких планують звільнити, мають узгодити 12 листопада.

📢 «Одним із позитивних моментів є те, що ми домовилися про найбільше гуманітарне звільнення ув’язнених, і завтра ми остаточно узгодимо їх кількість», – сказав представник США.

Точну кількість полонених і дату проведення обміну наразі не оприлюднили. Водночас заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков, який брав участь у зустрічах, заявив, що за їхніми підсумками «в принципі, є основа для подальшої роботи».

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