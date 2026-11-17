Увечері 16 листопада в селищі Комишуваха Запорізької області завершили пошуково-рятувальну операцію після російської атаки 2 листопада. Підтверджено загибель 72 людей, ще четверо залишаються зниклими безвісти. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

📢 «За кількістю загиблих це найстрашніший удар по Запорізькій області й один із найстрашніших в Україні», – зазначив він.

За інформацією, яку оприлюднило “Суспільне“, з-під завалів дістали тіла 58 загиблих. Ще одна людина померла в лікарні, а загибель 13 людей встановили за результатами ДНК-досліджень. Четверо врятованих продовжують лікування.

Вранці 2 листопада російські війська завдали серії авіаударів по центру Комишувахи. За попередніми даними, застосували щонайменше дев’ять керованих авіабомб, зокрема ФАБ-3000. Під удар потрапив гуманітарний хаб на території школи, куди місцеві жителі прийшли отримати допомогу, зокрема хліб.

Після першої атаки на місце прибули рятувальники та поліцейські. Через загрозу нових ударів люди перейшли в укриття, однак російські військові повторно атакували цю територію. Будівельні конструкції обвалилися, під завалами опинилися цивільні та працівники екстрених служб. Таку послідовність подій описало Міністерство внутрішніх справ.

Роботи на місці трагедії тривали під загрозою нових обстрілів. За даними МВС, за два тижні російські війська 11 разів атакували селище. Дев’ять ударів припали безпосередньо на місце проведення пошуково-рятувальних робіт.

Унаслідок цих повторних атак поранення дістали троє поліцейських та четверо рятувальників. Також була пошкоджена техніка. Для розбору завалів залучали інженерні машини й кінологів, паралельно експерти працювали над ідентифікацією загиблих.

Рятувальники, поліцейські, медики та мешканці громади: відомі імена загиблих

Серед жертв авіаударів – працівники гімназії, Центру надання адміністративних послуг, комунальних служб і медичних установ. Загинула також учителька, яка приходила до укриття, щоб проводити онлайн-заняття для дітей, котрі виїхали з громади.

Суспільне опублікувало імена частини загиблих, про яких журналісти розповідали протягом пошукової операції:

рятувальники Денис Коноваленко та Олексій Сущевський ;

; майори поліції Михайло Буженко та Микола Баланда , капітани поліції Михайло Романов та Дмитро Бєсєдін ;

, капітани поліції ; керівниця ЦНАПу Ольга Тверденко ;

; керівниця гуманітарного штабу Тетяна Здоренко ;

; медсестра та волонтерка Ірина Фокіна ;

; дружина голови громади Наталія Карапетян ;

; підприємець Андрій Анікін ;

; 74-річна Любов Краснова та 51-річний Віктор Фоменко ;

та ; подружжя Артем і Даніела Жукови.

Це не повний перелік жертв російського удару. За словами начальника обласної поліції Артема Киська, фахівці провели 248 ДНК-досліджень, а процес упізнання частини загиблих ще триває.

Запорізька обласна прокуратура розслідує атаку як воєнний злочин, що спричинив загибель людей, за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України. Попри завершення робіт на місці удару, долю чотирьох зниклих безвісти продовжують встановлювати.

👉 Також нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада.