Верховна Рада схвалила відставку Шмигаля і Кабміну

Верховна Рада України 16 серпня підтримала рішення про відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. За відповідне рішення проголосували 261 народний депутат.

📢 «Разом із прем’єром у відставку пішов увесь склад Кабінету Міністрів. Це відбувається автоматично згідно з нормами законодавства», — зазначив Железняк.

Згідно із Конституцією України, уряд, який подав у відставку, продовжує виконувати свої обов’язки до моменту формування нового Кабміну. Наразі чинний склад уряду перебуває у статусі виконуючого обов’язки.

📆 Денис Шмигаль очолював уряд з 4 березня 2020 року. У січні 2024 року він став рекордсменом за тривалістю перебування на посаді глави уряду в історії незалежної України.

📝 Заяву про відставку Шмигаль подав напередодні. Цей крок передував офіційній ініціативі шостого президента України Володимира Зеленського, який 14 липня запропонував призначити Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром.

Після цієї пропозиції, Свириденко почала готувати перелік кандидатур на ключові міністерські посади, аби запропонувати їх на розгляд парламенту після голосування за її призначення.

📌 Водночас повідомлялось, що Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України. Це рішення ще має бути погоджене та затверджене відповідними державними органами.