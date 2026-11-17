Німеччина та Норвегія спільно профінансують закупівлю американського озброєння для України на 600 млн доларів. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 17 листопада на пресконференції після 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, повідомляє “Укрінформ”.

📢 «Обидві країни заплатять по 300 мільйонів доларів США», – уточнив він.

Кошти спрямують через механізм PURL. За поясненням НАТО, він дозволяє союзникам і партнерам фінансувати придбання необхідного Україні американського озброєння, а Альянс координує його постачання.

Пріоритетом нового пакета стануть засоби протиповітряної оборони. Як раніше того ж дня повідомила «Європейська правда» із посиланням на Пісторіуса, йдеться передусім про керовані ракети PAC-2 та PAC-3 для систем «Patriot». Для Німеччини це вже п’ятий пакет PURL, у фінансуванні якого вона бере участь.

IRIS-T для NASAMS, боєприпаси для F-16 та нові радари

Окремо Пісторіус розповів про інші напрями підтримки української ППО. Німеччина продовжить передавати системи IRIS-T і ракети до них. Водночас триває підготовка до інтеграції ракет IRIS-T у комплекси NASAMS, які Україні постачає Норвегія.

За словами міністра, це розширить можливості використання доступних боєприпасів. Про завершення інтеграції він не повідомляв.

Пісторіус також заявив про оперативне постачання 20-мм боєприпасів для авіаційних гармат F-16, які застосовують проти реактивних безпілотників. Крім того, Німеччина передасть нові радари для поліпшення контролю повітряної обстановки.

Ці напрями допомоги Україна обговорювала з Норвегією ще перед «Рамштайном». Як повідомляло Міністерство оборони України, 10 листопада Євгеній Хмара провів телефонну розмову з норвезьким колегою Торе Сандвіком.

Міністри розглянули внески до PURL, прискорення постачання зенітних ракет, закупівлю переносних зенітних ракетних комплексів і забезпечення F-16 гарматними боєприпасами. Також ішлося про перебіг проєктів інтеграції ракет у NASAMS.

Після засідання у Брюсселі Пісторіус конкретизував фінансові внески двох держав та назвав тип ракет, які готують до використання в NASAMS. Він наголосив, що підтримка України триватиме з огляду на складну зиму та потребу захисту від російських повітряних атак.

📢 Також нагадаємо, що Британський уряд оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 240 млн фунтів стерлінгів – понад 300 млн доларів. Він має допомогти захистити українські міста та інфраструктуру від російських повітряних атак узимку.