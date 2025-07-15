Вівторок, 15 Липня, 2025
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Денис Шмигаль залишає посаду премʼєра України

Денис Молотов
Денис Молотов
Денис Шмигаль залишає посаду премʼєра України

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль офіційно повідомив про свою відставку з посади. Про це він написав у вівторок, 15 липня, у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши копію відповідної заяви до Верховної Ради.

📢 «Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!», — зазначив Шмигаль.

У поданій до парламенту заяві Шмигаль просить прийняти його відставку з посади глави уряду.

Денис Шмигаль залишає посаду премʼєра України

☝️ Нагадаємо, днем раніше, 14 липня, шостий президент України Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем’єр-міністерці Юлії Свириденко очолити Кабінет Міністрів України. ЗМІ також повідомляли, що вона планує оголосити пропозиції щодо нового складу уряду найближчим часом.

📌 У свою чергу, Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони, яку наразі обіймає Рустем Умєров. Очікується, що Умєров може перейти на дипломатичну службу — його розглядають на посаду посла України в США замість Оксани Маркарової.

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