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«11 мільйонів без туалету вдома»: Сікорський розкритикував пріоритети москви

Глава МЗС Польщі розкритикував російські вимоги щодо європейської безпеки, протиставивши територіальні амбіції москви умовам життя її громадян.

Денис Молотов
Денис Молотов
«11 мільйонів без туалету вдома»: Сікорський розкритикував пріоритети москви
Фото ілюстративне / ШІ / Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / 16.11.2026

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російська влада ставить завоювання чужих територій вище за розв’язання повсякденних проблем власного населення. Так він прокоментував у соцмережі X (колишній Twitter) останні вимоги москви.

На думку польського міністра, ці вимоги відображають усталену проблему російської політичної культури.

📢 «Нещодавні вимоги російського уряду підсвічують одвічну проблему їхньої політичної культури: вони більше переймаються захопленням чужого міста, про яке ніхто з них раніше навіть не чув, аніж 11 мільйонами росіян, у чиїх домівках немає туалету», – написав Сікорський.

москва знову висуває вимоги до НАТО

Заява Сікорського пролунала на тлі повідомлень про повернення росії до вимог, які вона висувала перед повномасштабним вторгненням в Україну.

За інформацією The New York Times, під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона знову зажадала, щоб НАТО відвело свої війська до позицій 1997 року – до розширення Альянсу на країни Центральної та Східної Європи.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також застеріг від поступок російським ультиматумам. Він нагадав, що подібні вимоги й погрози передували російським вторгненням у Грузію та Україну. Також Сибіга в черговий раз закликав партнерів посилити тиск на кремль.

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