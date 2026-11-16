Китай підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна 19 листопада

Президент США Дональд Трамп, очільник росії володимир путін і голова КНР Сі Цзіньпін зустрінуться 19 листопада в китайському Шеньчжені. Про це в понеділок, 16 листопада, офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Переговори пройдуть на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – АТЕС.

У короткому повідомленні китайського МЗС зазначені учасники, дата та місце зустрічі. Водночас відомство не назвало тем переговорів і не уточнило, чи порушуватимуть лідери питання завершення російської війни проти України.

За повідомленням Associated Press, Трамп та американські посадовці заявляли, що зустріч зосередять на ядерних озброєннях, а обговорення війни проти України не планують. Вашингтон також очікує розмови про ситуацію навколо Ірану, повідомляє Радіо Свобода.

Чому саміт пов’язують із майбутнім України

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що ініціатива тристоронньої зустрічі походила від путіна. За даними видання, кремль розглядав її як можливість обговорити завершення війни на вигідних москві умовах без участі шостого президента України В.О. Зеленського.

Колишній співробітник російської розвідки, на якого посилалася газета, порівняв задум путіна з новою Ялтинською конференцією – зустріччю великих держав для визначення сфер впливу. Історична конференція 1945 року була присвячена повоєнному устрою Європи.

Офіційне оголошення Пекіна не підтверджує ані обговорення України, ані підготовку домовленостей про поділ сфер впливу. Дата й місце саміту вже підтверджені китайською стороною, тоді як повний узгоджений порядок денний публічно не представлений.

👉 Раніше вже було повідомлено, що президент США Дональд Трамп планує провести спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором володимиром путіним у четвер, 19 листопада. Переговори мають відбутися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва – АТЕС – у Шеньчжені.