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Республіканці заблокували голосування за імпічмент Геґсету

Палата представників США зупинила негайний розгляд восьми статей імпічменту проти керівника Пентагону. Демократи мають намір повернутися до питання його відповідальності після початку роботи нового Конгресу.

Денис Молотов
Денис Молотов
Республіканці заблокували голосування за імпічмент Геґсету
Фото ілюстративне з відкритих джерел / керівник Пентагону та міністр війни США Піт Геґсет.

Палата представників США ввечері 10 листопада підтримала передачу резолюції про імпічмент міністру оборони Піту Геґсету до юридичного комітету. Це заблокувало голосування за висунутими проти нього звинуваченнями на пленарному засіданні.

За процедурне рішення проголосували 211 конгресменів, проти – 204, ще 18 не голосували. Такі результати зафіксовані в офіційному протоколі Палати представників. Отже, законодавці не відхилили звинувачення по суті, а передали їх на розгляд комітету.

Ініціатором імпічменту виступив республіканець Томас Массі, відомий критик Дональда Трампа. Він став єдиним представником своєї партії, який проголосував проти передачі резолюції до комітету.

За повідомленням CNN, республіканське керівництво Палати та представники Білого дому активно працювали за лаштунками, щоб зупинити ініціативу Массі. Зокрема, вони переконували однопартійців прибути на голосування попри поразки на проміжних виборах.

Телеканал назвав результат несподіваним проявом єдності республіканців після значних виборчих втрат і внутрішніх суперечок. Водночас адміністрація Трампа й публічно закликала конгресменів підтримати передачу резолюції до комітету, назвавши спробу імпічменту політично мотивованою.

У чому звинувачують Геґсета та що планують демократи

Массі 9 листопада повторно вніс вісім статей імпічменту. Як зазначено в повідомленні його офісу, три з них стосуються ведення війни проти Ірану без належного дозволу Конгресу та порушення обмежень президентських воєнних повноважень.

Інші звинувачення охоплюють військові операції в Ємені та Венесуелі, удари по суднах, підозрюваних у перевезенні наркотиків, недотримання вимог щодо захисту цивільних і тиск на сенатора Марка Келлі через його висловлювання про незаконні накази.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, який претендує на посаду спікера нового скликання, наполягає, що Геґсет має залишити посаду. Демократи планують продовжити домагатися його відповідальності після переходу контролю над Конгресом до їхньої партії в січні 2027 року, повідомляє NPR.

Раніше CBS News із посиланням на джерела повідомляв, що після поразки республіканців на виборах Трамп обговорював із радниками подальше перебування Геґсета на посаді.

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