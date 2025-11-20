Венс: Україна і росія повинні перейти до торгівлі та культурного обміну

Україна та росія, на переконання віцепрезидента США Джея Ді Венса, повинні розвивати торгівлю й культурну взаємодію замість того, щоб вести затяжну війну. Саме таку думку він озвучив у контексті позиції Вашингтона щодо перспектив досягнення миру.

📢 «Україна та росія мають торгувати один з одним та вести культурний обмін, замість того, щоб воювати», — зазначив Венс, коментуючи актуальні ініціативи адміністрації США.

Розповідаючи про підходи президента Сполучених Штатів до припинення війни, американський віцепрезидент підкреслив, що Дональд Трамп не є політиком, який прагне силових рішень чи заохочує насильство.

📢 «Не та людина, яка розуміє насильство на глибинному рівні», — так Венс описав президента США. За його словами, глава держави «хоче рятувати життя і бачити світ, де люди торгують між собою, а не вбивають один одного».

У своїх подальших поясненнях Венс сформулював позицію ще простіше й водночас емоційніше.

📢 «Це як: чому б вам не припинити вбивати і не почати торгувати між собою? Чому росія та Україна вбивають одне одного? Чому б їм насправді не зайнятися торгівлею одне з одним, подорожувати між двома країнами, займатися якимось культурним обміном?»

Він додав, що зростання глобальної стабільності безпосередньо позначиться на добробуті громадян США.

📢 «Якщо у світі буде більше миру», — наголосив Венс, — «це буде добре для всіх американців».

☝️ Дональд Трамп, за його словами, й надалі наполягатиме на тому, щоб домагатися завершення воєнних дій будь-де, де це можливо.

Також нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський отримав від США проєкт плану, який може активізувати дипломатичні процеси за підтримки американської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа розробляє новий план з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні. За даними журналістів, документ обговорювався із російською стороною та мав бути представлений українському керівництву найближчим часом.