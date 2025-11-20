П’ятниця, 21 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Венс: Україна і росія повинні перейти до торгівлі та культурного обміну

Денис Молотов
Денис Молотов
Венс: Україна і росія повинні перейти до торгівлі та культурного обміну

Україна та росія, на переконання віцепрезидента США Джея Ді Венса, повинні розвивати торгівлю й культурну взаємодію замість того, щоб вести затяжну війну. Саме таку думку він озвучив у контексті позиції Вашингтона щодо перспектив досягнення миру.

📢 «Україна та росія мають торгувати один з одним та вести культурний обмін, замість того, щоб воювати», — зазначив Венс, коментуючи актуальні ініціативи адміністрації США.

Розповідаючи про підходи президента Сполучених Штатів до припинення війни, американський віцепрезидент підкреслив, що Дональд Трамп не є політиком, який прагне силових рішень чи заохочує насильство.

📢 «Не та людина, яка розуміє насильство на глибинному рівні», — так Венс описав президента США. За його словами, глава держави «хоче рятувати життя і бачити світ, де люди торгують між собою, а не вбивають один одного».

У своїх подальших поясненнях Венс сформулював позицію ще простіше й водночас емоційніше.

📢 «Це як: чому б вам не припинити вбивати і не почати торгувати між собою? Чому росія та Україна вбивають одне одного? Чому б їм насправді не зайнятися торгівлею одне з одним, подорожувати між двома країнами, займатися якимось культурним обміном?»

Він додав, що зростання глобальної стабільності безпосередньо позначиться на добробуті громадян США.

📢 «Якщо у світі буде більше миру», — наголосив Венс, — «це буде добре для всіх американців».

☝️ Дональд Трамп, за його словами, й надалі наполягатиме на тому, щоб домагатися завершення воєнних дій будь-де, де це можливо.

Також нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський отримав від США проєкт плану, який може активізувати дипломатичні процеси за підтримки американської сторони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа розробляє новий план з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні. За даними журналістів, документ обговорювався із російською стороною та мав бути представлений українському керівництву найближчим часом.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Києві бухгалтерка переводила на власну картку кошти працівників шкіл

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 140 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: МОЗ України запровадив «обов’язкове загартовування для дітей віком до 6 років» через відключення опалення

СТОПФЕЙК

Зеленський вивів Гринчук і Галущенка зі складу РНБО

ВАЖЛИВО

Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні – Axios

ПОДІЇ

Київський ТЦК пояснив стрілянину та напад на авто цивільного

СУСПІЛЬСТВО

У НБУ відреагували на “нову банкноту 5000 гривень”

ПОДІЇ

Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави

СУСПІЛЬСТВО

Європейські країни проти «мирного плану» США для України

ВАЖЛИВО

81 бойове зіткнення на фронті: ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках

ПОДІЇ

російські загарбники відбирають житло українців на Херсонщині для потреб своєї армії – ЦНС

ПОДІЇ

Суми залишилися без водопостачання – МВА

ПОДІЇ

ЗАЕС знову втратила ключову лінію живлення

ВАЖЛИВО

160 бойових зіткнень за добу: росіяни завдали 71 авіаудар та скинули 139 КАБів – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ