Венесуела оголосила надзвичайний стан та звинуватили США в агресії

Президент Венесуели Ніколас Мадуро встиг оголосити надзвичайний стан на всій території країни та звинуватив Сполучені Штати у військовій агресії. Про це в суботу, 3 січня, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Венесуели.

📢 У заяві йдеться, що Боліваріанська Республіка Венесуела «відкидає, рішуче засуджує та заявляє перед міжнародною спільнотою про надзвичайно серйозну військову агресію, здійснену нинішнім урядом Сполучених Штатів Америки проти території та населення Венесуели в цивільних і військових районах міста Каракас, столиці Республіки, а також у штатах Міранда, Арагуа та Ла-Гуайра».

Мадуро наголосив, що, за версією венесуельської влади, дії США є «грубим порушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, його статей 1 і 2, які закріплюють повагу до суверенітету, юридичну рівність держав і заборону застосування сили». Він також заявив, що така агресія «загрожує міжнародному миру й стабільності, зокрема в Латинській Америці та Карибському регіоні, і ставить під серйозну загрозу життя мільйонів людей».

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Гіль Пінто звинуватив США в атаці на Каракас. Чиновник заявив, що справжньою метою операції, за твердженням венесуельської сторони, є прагнення заволодіти природними ресурсами країни.

📢 «Вся країна повинна мобілізуватися, щоб перемогти цю імперіалістичну агресію. Так само, у всіх штатах та муніципалітетах країни було наказано негайно розгорнути Командування всебічної оборони нації та керівні органи всебічної оборони», – заявляв очільник МЗС.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 3 січня в столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи, над містом фіксували літаки та дим. За інформацією низки ЗМІ, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об’єктах на території Венесуели.