Вашингтон отримає частку в компаніях за гранти для виробництва чипів

Адміністрація Сполучених Штатів Америки продовжує активно розвивати програму CHIPS. Її метою є відновлення лідерства у виробництві напівпровідників та зменшення залежності від імпорту. Для цього уряд виділив багатомільярдні гранти світовим технологічним гігантам, зокрема Samsung, Micron, Intel та TSMC, щоб стимулювати будівництво нових фабрик безпосередньо на території США.

Як повідомляє агентство Reuters, міністр торгівлі США Говард Лутнік розглядає можливість отримання урядом частки у цих компаніях в обмін на надані субсидії. Йдеться про акції без права голосу, що означає відсутність впливу на операційну діяльність корпорацій.

На сьогодні найбільша увага зосереджена навколо компанії Intel. За даними джерел, вже тривають переговори щодо купівлі урядом США близько 10% акцій компанії. Представник Білого дому, який побажав залишитися неназваним, підтвердив, що Лутнік має намір поширити цей підхід і на інші корпорації, зокрема на Samsung.

Південнокорейська сторона поки не поспішає з офіційною реакцією. Samsung не надала жодних коментарів, а радник президента Республіки Корея заявив, що ані уряд, ані компанії, потенційно зацікавлені в таких ініціативах. Також вони не були проінформовані про подібні плани Вашингтона. Він наголосив, що для іноземних корпорацій ключовим фактором інвестицій у США є передбачуваність та стабільність умов.

Своєю чергою, представник південнокорейської чіп-індустрії зауважив, що виробникам напівпровідників буде складно погодитися на участь уряду США в їхньому капіталі. На його думку, частина компаній може відкласти або навіть скасувати плани інвестицій у Штатах, якщо Вашингтон не забезпечить додаткових стимулів. Наприклад, збільшення обсягів фінансування або податкових преференцій.

☝️ Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп анонсував запровадження 100% мита на імпорт чипів. Це має стати додатковим кроком у стратегії розвитку внутрішнього ринку напівпровідників США.

