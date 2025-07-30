Nvidia поновлює постачання чіпів H20 до Китаю – ЗМІ

Компанія Nvidia, один із лідерів глобального ринку графічних процесорів, нещодавно розмістила замовлення на 300 000 одиниць чіпів H20 у тайванського контрактного виробника TSMC. За даними інформагентства Reuters, яке посилається на кілька обізнаних джерел, таке рішення пов’язане з істотним зростанням попиту на ці компоненти з боку китайських замовників.

Зазначається, що ще кілька тижнів тому Nvidia не планувала оновлювати виробництво H20. У компанії мали намір обмежитися лише тими партіями, що вже були на складах. Проте ситуація змінилася після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила часткове відновлення експорту до Китаю.

Раніше у квітні уряд США фактично заблокував продажі цих GPU, посилаючись на міркування національної безпеки. Ініціатива мала на меті запобігти передачі сучасних AI-технологій до рук китайських гравців, які можуть використати їх не лише у цивільних цілях.

Модель GPU H20

Саме як реакція на ці обмеження, Nvidia ще наприкінці 2023 року створила спеціальну модель H20. Її обчислювальні характеристики нижчі, ніж у повноцінного чіпа H100 чи флагманської серії Blackwell, які продаються поза межами Китаю. Проте H20 залишається найбільш потужним AI-рішенням, яке допускається до експорту згідно з обмеженнями США.

Нове замовлення до TSMC має доповнити запаси, які, за даними джерел, вже налічують приблизно 600–700 тисяч чіпів H20. Для порівняння, протягом 2024 року Nvidia, за даними аналітичної компанії SemiAnalysis, реалізувала близько одного мільйона H20. Це свідчить про стабільно високий попит навіть попри складну регуляторну ситуацію.

Керівництво Nvidia

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг раніше заявляв, що рішення про відновлення повноцінного виробництва залежатиме від обсягів замовлень.

📢 «Будь-яке відновлення постачання займе дев’ять місяців», – зазначив він.

Цього місяця, після візиту Дженсена Хуанга до Пекіна, з’явилася інформація, що Nvidia попередила китайських клієнтів: компанія має обмежені залишки H20 і поки що не планує негайного розгортання виробництва. Однак збільшення попиту змінило початкові наміри.

Паралельно Nvidia подала запити на отримання експортних ліцензій для постачання чіпів до КНР. У середині липня компанія повідомила, що має попереднє підтвердження з боку американської влади: дозволи будуть видані найближчим часом.

Проте, за даними джерел, Міністерство торгівлі США досі офіційно не схвалило ці заявки. Журналісти Reuters зазначають, що компанія не стала коментувати ані нові замовлення, ані ситуацію з ліцензіями. Тайванський виробник TSMC та уряд США також утрималися від коментарів.

Тим часом Nvidia попросила китайських партнерів надати оновлену документацію, яка включає прогнозовані обсяги закупівель. Це свідчить про прагнення компанії точніше оцінити масштаби ринку та мінімізувати ризики невиправданого запуску виробничих ліній.

Нагадаємо, що у квітні уряд США запровадив нові обмеження на постачання чіпів H20 до Китаю. Внаслідок цього Nvidia була змушена анулювати замовлення і згорнути виробництво. Компанія також оголосила про плани розробити дешевший AI-чіп, який буде дозволений для експорту й замінить H20.

☝️ Також нагадаємо, що YouTube оголосив про оновлення політики монетизації, яке набере чинності з 15 липня 2025 року. Згідно з новими правилами, заробіток на неавтентичному контенті, зокрема створеному штучним інтелектом (ШІ/AI), буде обмежений.