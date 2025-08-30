Вашингтон допомагає робити «глибші удари» по росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа суттєво розширює масштаби військової підтримки України. Як повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News, нова партія озброєнь на суму майже один мільярд доларів вже прямує до Києва. Це озброєння, за його словами, забезпечить Збройні сили України можливостями для здійснення «більш глибоких ударів» по території росії.

Вітакер наголосив, що військова допомога від Вашингтона нині надходить щомісяця, і кожен такий пакет становить близько мільярда доларів. Частину ресурсів надають союзники по НАТО, які, за його словами, координують дії зі США для максимальної підтримки України у війні проти російської агресії.

📢 «Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях», – зазначив американський дипломат.

За його словами, нинішня стратегія Білого дому відрізняється від політики адміністрації Джо Байдена. Вітакер стверджує, що саме Трамп дозволяє Києву застосовувати отримані системи для глибших ударів, тоді як раніше такі можливості були обмежені.

Посол також підкреслив, що військова допомога є лише частиною більшої стратегії Трампа. Паралельно він веде залаштункові переговори з кремлем і продовжує чинити економічний тиск на росію, намагаючись поєднати дипломатичні та військові важелі впливу.

Крім того, віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що з боку росії начебто з’являються ознаки готовності до поступок. За його словами, москва змушена визнати неможливість встановлення маріонеткового режиму в Києві та погодитися з тим, що територіальна цілісність України має бути збережена.

Адміністрація Дональда Трампа робить ставку на поєднання військового тиску та дипломатичних переговорів, аби змусити кремль відмовитися від ключових агресивних вимог. Новий пакет допомоги, що вже прямує в Україну, розглядається у Вашингтоні як інструмент, здатний змінити динаміку бойових дій. Це повинно створити для Києва додаткові переваги на полі бою.