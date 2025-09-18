Четвер, 18 Вересня, 2025
В Україну повернули тіла 1000 загиблих Захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україну повернули тіла 1000 загиблих Захисників

В Україну повернули тіла 1000 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це у четвер, 18 вересня, поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). У повідомленні зазначається, що ця процедура стала черговим кроком у складному процесі повернення тіл полеглих Захисників на Батьківщину.

📢 «Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл… У найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», – йдеться у повідомленні штабу.

У КШППВ наголосили, що повернення тіл загиблих потребує злагодженої роботи багатьох структур. Також традиційно подякували всім, хто бере участь у цьому процесі. Там підкреслили, що кожне тіло має бути ідентифіковане, щоб родини змогли належним чином поховати своїх близьких і віддати їм останню шану.

Водночас пресслужба державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жить» повідомила, що в рамках цього обміну Україна передала російській стороні 24 тіла загиблих російських військовослужбовців. Таким чином, відбувся взаємний процес, який дозволяє обом країнам повернути тіла своїх загиблих.

Відсутність у військовослужбовців армії рф належних документів і жетонів має масовий характер: лише 16% всіх переданих сьогодні тіл вдалося заздалегідь ідентифікувати. Інші були репатрійовані як «невідомий військовослужбовець ЗС рф».

Раніше Генеральний штаб ЗСУ інформував, що лише цього року в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл захисників з різних ділянок фронту. Для встановлення особистостей полеглих працюють 23 спеціалізовані лабораторії, де проводять ДНК-експертизи. Така система дозволяє максимально швидко та точно встановлювати особи загиблих, аби родини отримували підтверджену інформацію про своїх рідних.

☝️ Процес репатріації тіл загиблих є одним із найбільш болючих, але водночас вкрай важливих елементів війни. Він дозволяє відновити справедливість, зберегти людську гідність і надати сім’ям можливість поховати своїх близьких з військовими почестями.

👉 Також нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що відбувається з тілами, які були повернуті в Україну шляхом репатріації.

