Неділя, 16 Листопада, 2025
В Україні збито 139 дронів під час масованої атаки росії

Денис Молотов
Масштабна атака сталася в ніч проти 16 листопада: російські війська завдали нового масованого удару по Україні, застосувавши одночасно балістичну ракету «Іскандер-М» та 176 ударних безпілотників типу «Шахед».

Як інформують Повітряні сили ЗСУ в офіційному повідомленні, у повітря з різних напрямків були запущені дрони типів «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших модифікацій. Серед засобів ворожого повітряного нападу близько сотні становили саме ударні «шахеди».

📌 Уточнюється, що ракету «Іскандер-М» росіяни випустили з Ростовської області. Дрони стартували з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також із району Чауда в окупованому Криму.

В Україні збито 139 дронів під час масованої атаки росії У відбитті повітряного нападу брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ. Також групи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

📢 Станом на 09:00, за даними Повітряних сил, українським підрозділам вдалося збити або подавити 139 ударних дронів різних типів на півночі, півдні та сході держави. Водночас фіксується 37 влучань ударних безпілотників у 14 локаціях, а також падіння уламків на двох інших ділянках.

☝️ «Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!», — наголошували у Повітряних силах ЗСУ.

У повідомленні також нагадується, що цієї ж ночі, 16 листопада, росія атакувала безпілотниками низку українських міст. Вибухи були зафіксовані у Харкові, Одесі та Сумах, що стало черговим підтвердженням інтенсивності нічного повітряного терору.

👉 Також нагадаємо, що Атака російських ударних дронів типу «шахед / герань» вдень 16 листопада спричинила серйозні перебої з електропостачанням у Ніжині та прилеглих районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"