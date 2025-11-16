Пошкодження енергоінфраструктури в Ніжині через атаку рф

Атака російських ударних дронів типу «шахед / герань» вдень 15 листопада спричинила серйозні перебої з електропостачанням у Ніжині та прилеглих районах. Про інцидент повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація (ОВА) в неділю, 16 листопада.

☝️ Уточнюється, що через удар по енергооб’єкту у Ніжині без світла залишилися населені пункти Ніжинського та Прилуцького районів. Зараз енергетичні бригади працюють на місці та проводять комплексні аварійно-відновлювальні заходи.

📌 Міська рада Ніжина інформує, що через наслідки, які спричинила атака дронів, у місті діють графіки подачі води. За офіційними даними, у разі відсутності електропостачання водопостачання здійснюватиметься за таким режимом:

з 06:00 до 09:00,

з 17:00 до 20:00.

📍 У Новгород-Сіверському районі, зокрема на території Коропщини, влучання безпілотника викликало пожежу у нежитловій споруді. У місцевому будинку культури вибило вікна внаслідок вибухової хвилі.

1 з 5

💥 Загалом за попередню добу російські війська здійснили по Чернігівській області 26 ударів, при цьому зафіксовано 42 вибухи різної інтенсивності.

👉 Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що атака дронів спричинила пошкодження важливого енергооб’єкта у Ніжинському районі, через що значна частина Чернігівської області тимчасово залишалася без електропостачання.