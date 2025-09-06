В Україні затримали екснардепа за підозрою у державній зраді

Правоохоронці повідомили про затримання та арешт народного депутата IX скликання від забороненої в Україні політичної сили ОПЗЖ. Інформацію підтвердила Служба безпеки України 6 вересня.

За даними слідства, політик тривалий час перебував у розшуку у зв’язку з підозрою у державній зраді.

📢 «За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ рф задовго до початку повномасштабного вторгнення рф і активно виконував завдання російської спецслужби», – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі також встановили, що підозрюваний налагодив механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло йому системно просувати інтереси держави-агресора.

У липні 2024 року політику офіційно повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про:

державну зраду, вчинену групою осіб під час воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111);

зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2).

Після затримання екснардепа доставили до суду, де було застосовано запобіжний захід – тримання під вартою, який залишається чинним.

📢 «Сьогодні, після його затримання він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», – додали в СБУ.

У відомстві не називають прізвище затриманого, сукупність фактів і деталей справи свідчить, що йдеться про Федора Христенка. Його було оголошено в розшук у липні цього року. Тоді спецслужба назвала Христенка одним із провідних агентів ФСБ у структурі ОПЗЖ, який виконував роль резидента і відповідав за зміцнення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

1 з 2

☝️ Також нагадаємо, що в Дніпропетровській області правоохоронці застосувати вогнепальну зброю проти чоловіка, який із ножем нападав на людей та влаштував пожежу.