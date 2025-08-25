Понеділок, 25 Серпня, 2025
У Дніпропетровській області поліцейські застрелили чоловіка

Денис Молотов
У Дніпропетровській області правоохоронці застосувати вогнепальну зброю проти чоловіка, який із ножем нападав на людей та влаштував пожежу. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За офіційною інформацією, інцидент стався близько 16-ї години на полі в Карпівській громаді. Місцевий житель раптово напав на двох жінок і завдав їм ножових поранень. Після цього він підпалив сіно, що призвело до швидкого поширення вогню і створило реальну загрозу життю людей.

📢 «Подія сталася 24 серпня близько 16-ї на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей», – йдеться в офіційному повідомленні.

Коли на місце події прибули рятувальники ДСНС, зловмисник знову напав. Один із рятувальників отримав ножове поранення, інший — тілесні ушкодження.

На виклик виїхали співробітники поліції з відділення №6 Криворізького районного управління. Правоохоронці застали нападника у момент, коли він із ножем напав на власного батька та встиг його поранити.

Поліціянти зазначили, що чоловік не реагував на законні вимоги скласти зброю та чинив активний опір. У повідомленні йдеться:

📢 «Поліціянт здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував вогнепальну зброю проти нападника».

42-річний місцевий житель загинув від отриманих вогнепальних поранень на місці події.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі деталі трагедії. Слідчі дадуть правову оцінку вчиненим діям, зокрема щодо обставин застосування зброї.

Раніше повідомлялося про схожі випадки: у Харкові чоловік протидіяв з ножем поліціянтам та співробітникам ТЦК. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця в Оболонському районі.

